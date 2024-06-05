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Україна отримала інноваційний препарат доконтактної профілактики ВІЛ

11:51, 5 червня 2024
Після завершення реєстрації CAB-LA буде доступний у Києві та Львові.
Україна отримала інноваційний препарат доконтактної профілактики ВІЛ
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Україна отримала інноваційний препарат доконтактної профілактики ВІЛ. Як повідомили у Міністерстві охорони здоров’я, йдеться про ін’єкційний каботегравір тривалої дії (CAB-LA).

Україна стала однією з 5 країн-партнерів Надзвичайної ініціативи Президента США з надання допомоги у глобальній боротьбі з ВІЛ/СНІДом у світі (PEPFAR), яка отримала такі ліки.

CAB-LA – це новий антиретровірусний препарат для профілактики ВІЛ (PrEP). Його головна перевага – тривала дія, що дозволяє приймати препарат рідше, ніж щоденні таблетки. Це означає менше клопоту для пацієнтів та більший комфорт у щоденному житті.

У МОЗ додають, що після завершення реєстрації CAB-LA буде доступний у Києві та Львові.

«За останні три роки кількість людей, які отримують доконтактну профілактику ВІЛ в Україні, зросла втричі. Це означає, що все більше наших громадян мають доступ до необхідного захисту. Зараз антиретровірусні препарати отримують 118 348 українців, ще 7 943 отримують лікування у країнах ЄС», - зазначили у МОЗ.

Раніше ми писали, що у 2023 році медики взяли під нагляд понад 11,5 тисячі українців з ВІЛ.

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