Дослідницька служба Ради аналізує досвід держав Європи щодо інтеграції до НАТО, документ

У аналітичній записці розглядаються основні етапи та процедури євроатлантичної інтеграції, ключові моделі співробітництва (співпраці) з НАТО, які використовувалися державами-кандидатами.

Дослідницька служба Верховної Ради України аналізує досвід держав Європи щодо інтеграції до НАТО.

Так, оприлюднено аналітичну записку з питань порівняльного законодавства щодо інтеграції до (набуття членства в) Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Фінляндії, Північної Македонії, Чорногорії, Хорватії, Албанії, Литви, Латвії, Естонії, а також співробітництва з НАТО Ізраїлю.

В документі досліджується досвід окремих держав Європи щодо інтеграції до Організації Північноатлантичного договору (Північноатлантичного альянсу). У цьому контексті розглядаються основні етапи та процедури євроатлантичної інтеграції, ключові моделі співробітництва (співпраці) з НАТО, які використовувалися державами-кандидатами. Зазначаються спільні та відмінні ознаки щодо процедур приєднання до НАТО різних країн.

Особливу увагу приділено співвідношенню політичних рішень, які ухвалювалися керівництвом кожної країни з питань інтеграції до Альянсу, та відповідного законодавчого забезпечення процесу набуття членства в НАТО. У зв’язку з цим відзначається роль парламентів країн щодо створення правових умов для вступу держав-кандидатів у НАТО, зокрема: підготовки та прийняття необхідних концептуальних документів, внесення змін до Конституцій, ухвалення законів у сфері міжнародної діяльності, оборони та національної безпеки, інших законодавчих актів, спрямованих на адаптацію законодавства та здійснення відповідних реформ згідно з нормативами та стандартами, прийнятими в НАТО.

Враховуючи актуальність для України використання зарубіжного досвіду інтеграції в НАТО, зазначені питання детально проаналізовано на прикладі національного законодавства тих держав, які набули членства в Альянсі в останній період (із 2009 по 2023 роки), зокрема і країн Балтії, які як колишні радянські республіки мали аналогічну з Україною політичну та правову системи.

Також з огляду на можливість використання Україною досвіду співробітництва з Альянсом його партнерів, які не є членами блоку, окремо висвітлені особливості взаємовідносин із НАТО Держави Ізраїль.

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