Исследовательская служба Рады анализирует опыт государств Европы по интеграции в НАТО, документ

В аналитической записке рассматриваются основные этапы и процедуры евроатлантической интеграции, ключевые модели сотрудничества (сотрудничества) с НАТО, которые использовались государствами-кандидатами.

Исследовательская служба Верховной Рады Украины анализирует опыт государств Европы по интеграции в НАТО.

Так, обнародована аналитическая записка по вопросам сравнительного законодательства по интеграции в (приобретение членства) Организации Североатлантического договора (НАТО) Финляндии, Северной Македонии, Черногории, Хорватии, Албании, Литвы, Латвии, Эстонии, а также сотрудничества с НАТО Израиля.

В документе исследуется опыт отдельных государств Европы по интеграции в Организацию Североатлантического договора (Северноатлантического альянса). В этом контексте рассматриваются основные этапы и процедуры евроатлантической интеграции, ключевые модели сотрудничества (сотрудничества) с НАТО, используемые государствами-кандидатами. Отмечаются общие и отличительные признаки процедур присоединения к НАТО разных стран.

Особое внимание уделено соотношению политических решений, принятых руководством каждой страны по вопросам интеграции в Альянс, и соответствующего законодательного обеспечения процесса вступления в НАТО. В этой связи отмечается роль парламентов стран в создании правовых условий для вступления государств-кандидатов в НАТО, в частности: подготовки и принятия необходимых концептуальных документов, внесения изменений в Конституции, принятия законов в сфере международной деятельности, обороны и национальной безопасности, других законодательных актов, направленных на адаптацию законодательства и осуществление соответствующих реформ в соответствии с нормативами и стандартами, принятыми в НАТО.

Учитывая актуальность для Украины использования зарубежного опыта интеграции в НАТО, указанные вопросы детально проанализированы на примере национального законодательства тех государств, которые вступили в Альянс в последний период (с 2009 по 2023 годы), в том числе и стран Балтии, которые как бывшие советские республики имели аналогичную с Украиной политической и правовой системы.

Также с учетом возможности использования Украиной опыта сотрудничества с Альянсом его партнеров, не являющихся членами блока, отдельно освещены особенности взаимоотношений с НАТО Государства Израиль.

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