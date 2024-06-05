17-летние украинцы за рубежом должны вернуться в Украину и стать на учет в ТЦК

Украинцам со статусом «в розыске» в приложении «Резерв+» необходимо вернуться в Украину.

Источник фото: Укринформ

Военнообязанные украинцы, которые сейчас находятся за рубежом и имеют статус «в розыске» в приложении «Резерв+», должны вернуться в Украину и обновить свои данные в территориальных центрах комплектования (ТЦК). Об этом сообщил представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона 4 июня, информирует АрмияInform.

Вернуться также должны те украинцы, которые вообще не стали на учет, например, те, кто выехал за границу в 17-летнем возрасте.

«Прежде всего вернуться и обновить данные в ТЦК нужно тем, у кого в приложении «Резерв+» статус «в розыске» и если человек нарушил правила воинского учета. Например, снялся с учета в одном городе, а в другом не стал, или вообще не стал на учет после выезда за границу до 17 лет», - пояснил Лазуткин.

По его словам, маловероятно, что значительное количество этих людей будет привлечено в украинскую армию.

«Мы понимаем, что небольшой процент украинцев, которые находятся сейчас за границей, можно привлечь к мобилизационным процессам, и далеко не все планируют возвращаться. Но напомню, что те украинцы, которые находятся за границей, остаются нашими гражданами, и соответствующее законодательство на них распространяется", - добавил он.

Лазуткин также разъяснил, что делать 17-летним украинцам за рубежом.

«Юноши, которым исполнилось 17 лет, должны стать на воинский учет. Это требование, которое касается и тех, кто находится за границей. Если они сохраняют гражданство Украины и планируют свое будущее связать с нашей страной, это стоит сделать», - отметил Лазуткин.

Сейчас стать на первый учет через приложение «Резерв+» невозможно - это можно сделать только через ТЦК.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что украинские студенты иностранных вузов для постановки на учет должны приехать в Украину, дистанционно это сделать нельзя.

Напомним, постановление Кабмина №563 предусматривает, что воинский учет граждан Украины, которые постоянно или временно находятся за рубежом, осуществляется ТЦК на общих основаниях. При этом призывники, военнообязанные и резервисты, которые выезжают за границу, не снимаются (не исключаются) с воинского учета в ТЦК.

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