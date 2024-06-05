17-річні українці за кордоном мають повернутися в Україну і стати на облік у ТЦК

Українцям зі статусом «у розшуку» в додатку «Резерв+» необхідно повернутися в Україну.

Джерело фото: Укрінформ

Військовозобов'язані українці, які наразі перебувають за кордоном і мають статус «у розшуку» в додатку «Резерв+», повинні повернутися до України та оновити свої дані в територіальних центрах комплектування (ТЦК). Про це повідомив речник Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону 4 червня, інформує АрміяInform.

Повернутися також мають ті українці, які взагалі не стали на облік, наприклад, ті, хто виїхав за кордон у 17-річному віці.

«Передусім повернутися і оновити дані в ТЦК потрібно тим, у кого в додатку «Резерв+» статус «у розшуку» і якщо людина порушила правила військового обліку. Наприклад, знялася з обліку в одному місті, а в іншому не стала, або взагалі не стала на облік після виїзду за кордон до 17 років», — пояснив Лазуткін.

За його словами, малоймовірно, що значна кількість цих людей буде залучена до українського війська.

«Ми розуміємо, що невеликий відсоток українців, які знаходяться зараз за кордоном, можна залучити до мобілізаційних процесів, і далеко не всі планують повертатися. Але нагадаю, що ті українці, які знаходяться за кордоном, залишаються нашими громадянами, і відповідне законодавство на них поширюється», — додав він.

Лазуткін також роз'яснив, що робити 17-річним українцям за кордоном.

«Юнаки, яким виповнилося 17 років, мають стати на військовий облік. Це вимога, яка стосується і тих, хто перебуває за кордоном. Якщо вони зберігають громадянство України і планують своє майбутнє пов'язати з нашою країною, це варто зробити», — зазначив Лазуткін.

Наразі стати на перший облік через додаток «Резерв+» неможливо — це можна зробити лише через ТЦК.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Українські студенти іноземних вишів для постановки на облік мають приїхати до України, дистанційно це зробити не можна.

Нагадаємо, постанова Кабміну №563 передбачає, що військовий облік громадян України, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном, здійснюється ТЦК на загальних засадах. При цьому призовники, військовозобов’язані та резервісти, які виїжджають за кордон, не знімаються (не виключаються) з військового обліку у ТЦК.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.