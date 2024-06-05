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У Херсоні жінка вкусила за руку поліцейського, який разом з ТЦК намагався перевірити документи її сина

11:33, 5 червня 2024
23-річний чоловік не підлягає мобілізації, але 60-річна мати тепер нестиме кримінальну відповідальність за напад на поліцейського.
У Херсоні жінка вкусила за руку поліцейського, який разом з ТЦК намагався перевірити документи її сина
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У Херсоні жінка вкусила поліцейського за руку, перешкоджаючи перевірці документів свого 23-річного сина. Про це повідомляє поліція Херсонської області.

Вказано, що подія трапилася на території ринку в Корабельному районі міста.

Як зазначається, чоловік за віком не підлягає мобілізації, але його мати тепер нестиме кримінальну відповідальність за напад на поліцейського.

За даними, правоохоронці спільно з представниками ТЦК та СП відповідно до чинного законодавства здійснювали заходи з документування адміністративних правопорушень. Один із чоловіків відмовився надавати будь-які документи, що підтверджували б його особу, та став поводитись агресивно.

«В цей момент, перешкоджаючи поліцейським перевірити документи 23-річного сина, жінка вкусила за руку поліцейського. Користуючись моментом, чоловік втік», – йдеться у повідомленні.

За фактом нападу на поліцейського розпочато провадження за ч. 2 ст. 345 «Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків» Кримінального кодексу України.

Призначено проведення перевірки за вказаним фактом. Тривають слідчі дії, встановлюються всі обставини події, у результаті чого можлива додаткова кваліфікація дій її учасників.

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