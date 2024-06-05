В Херсоне женщина укусила за руку полицейского, который вместе с ТЦК пытался проверить документы ее сына

23-летний мужчина не подлежит мобилизации, но 60-летняя мать теперь будет нести уголовную ответственность за нападение на полицейского.

В Херсоне женщина укусила полицейского за руку, препятствуя проверке документов своего 23-летнего сына. Об этом сообщает полиция Херсонской области.

Указано, что событие произошло на территории рынка в Корабельном районе города.

Как отмечается, мужчина по возрасту не подлежит мобилизации, но его мать теперь будет нести уголовную ответственность за нападение на полицейского.

По данным, правоохранители совместно с представителями ТЦК и СП в соответствии с действующим законодательством осуществляли меры по документированию административных правонарушений. Один из мужчин отказался предоставлять какие-либо документы, подтверждающие его личность, и стал вести себя агрессивно.

«В этот момент, препятствуя полицейским проверить документы 23-летнего сына, женщина укусила за руку полицейского. Пользуясь моментом, мужчина скрылся», – говорится в сообщении.

По факту нападения на полицейского начато производство по ч. 2 ст. 345 «Умышленное причинение работнику правоохранительного органа побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей» Уголовного кодекса Украины.

Назначено проведение проверки по указанному факту. Продолжаются следственные действия, устанавливаются все обстоятельства происшествия, в результате чего возможна дополнительная квалификация действий участников.

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