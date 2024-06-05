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США требуют от ЕС гарантий относительно санкций для предоставления кредита Украине на $50 млрд

10:21, 5 июня 2024
США предлагают Украине кредит на 50 млрд долларов при условии введения бессрочных санкций ЕС против россии.
США требуют от ЕС гарантий относительно санкций для предоставления кредита Украине на $50 млрд
Источник фото: News&Blog
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США готовы предоставить Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов США, если Европейский Союз согласится продлить антироссийские санкции на неопределенный срок. Кредит будет погашаться за счет прибыли от замороженных российских активов, сообщает Financial Times.

Это предложение планируют обсудить сегодня на встрече министров финансов стран ЕС. Сейчас санкции Евросоюза против россии продлеваются каждые полгода.

Детали кредита, такие как процентная ставка, сроки оплаты и механизм выдачи, еще предстоит уточнить.

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