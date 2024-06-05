Удостоверение ветерана теперь доступно в приложении «Дія»

Доступ к цифровому документу имеют не только военные, но и родные.

Источник фото: armyinform

Отныне удостоверение ветерана можно получить в цифровом формате через приложение «Дія». Цифровой документ доступен не только для военных, но и для пострадавших в результате войны и семей погибших защитников. Об этом сообщил вице-премьер по цифровой трансформации Михаил Федоров.

Так, электронный документ могут получить:

Участники боевых действий

Люди с инвалидностью вследствие войны

Участники войны

Пострадавшие участники Революции достоинства

Члены семьи погибших ветеранов войны

Члены семьи погибших защитников и защитниц Украины

Чтобы добавить удостоверение ветерана в приложении «Дія», нужно пролистать все электронные документы, нажать «Добавить документ» и выбрать «удостоверение ветерана». В течение нескольких минут документ появится в приложении.

Цифровой документ в «Дії» является полным аналогом бумажного.

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