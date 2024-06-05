Удостоверение ветерана теперь доступно в приложении «Дія»

Отныне удостоверение ветерана можно получить в цифровом формате через приложение «Дія». Цифровой документ доступен не только для военных, но и для пострадавших в результате войны и семей погибших защитников. Об этом сообщил вице-премьер по цифровой трансформации Михаил Федоров.
Так, электронный документ могут получить:
Чтобы добавить удостоверение ветерана в приложении «Дія», нужно пролистать все электронные документы, нажать «Добавить документ» и выбрать «удостоверение ветерана». В течение нескольких минут документ появится в приложении.
Цифровой документ в «Дії» является полным аналогом бумажного.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.