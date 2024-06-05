США готовят новые поставки вооружения для Украины

В Белом доме анонсировали новые поставки вооружения для Украины в следующие недели.

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Советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты Америки в ближайшие недели предоставят Украине новый пакет помощи. Об этом он заявил во время брифинга в среду, 5 июня.

«Я думаю, что вы можете ожидать в течение следующих недель объявления о дальнейших поставках значительного потенциала в Украину», - отметил Салливан.

Он подчеркнул, что из-за задержек с отправкой военной помощи от США Украина «оказалась в затруднительном положении». Несмотря на это, украинским силам удалось «укрепить линии» на ключевых направлениях, в частности остановить наступление России на севере Харьковщины.

Салливан также отметил, что США продолжают поставлять Украине боеприпасы и другое вооружение, а также работают над предоставлением большего количества средств противовоздушной обороны (ПВО).

«Оружие, которое поступает на поле боя в тех масштабах и количестве за последние несколько дней и недель, повлияло на ситуацию на фронте», - добавил Салливан.

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