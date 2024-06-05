5 июня: какой сегодня праздник и главные события

5 июня отмечают Всемирный день охраны окружающей среды.

Источник фото: gazetahm.org

5 июня мир отмечает несколько значимых праздников: Всемирный день охраны окружающей среды, Международный день борьбы с незаконным и нерегулируемым рыболовством, День бега и День воздушных шариков.

В разных странах в этот день также празднуют национальные праздники. В Дании - День Конституции, а в Израиле - День Иерусалима.

В православной церкви 5 июня отмечают отдание праздника Преполовения, почитают святого священномученика Дорофея, епископа Тирского, и святого мученика Космы, пресвитера Армянского. Святой Дорофей был епископом Тирским во времена правления императора Диоклетиана, когда христиане подвергались жестоким гонениям. Он вынужден был покинуть свой престол и скрываться в тайных местах.

Также в этот день произошли важные исторические события:

1849: Дания стала конституционной монархией.

1894: Во Львове начала работу крупнейшая за всю историю Галичины Всеобщая Краевая выставка.

1910: В Киеве состоялся первый полет на отечественном самолете конструкции профессора Политехнического института Александра Кудашева, который сам же и был пилотом. Через 11 дней студент Игорь Сикорский поднял в воздух свой самолет.

1919: Во время украинско-польской войны 1918-1919 годов началась Чертковская офензива Украинской Галицкой Армии (УГА), которая привела к освобождению от поляков Черткова, Тернополя, Бучача и Перемышлян.

1945: Военачальники союзных держав подписали в Берлине Декларацию о поражении Германии и принятии верховной власти в ней правительствами СССР, США, Великобритании и Франции.

1977: В продаже появился первый персональный компьютер Apple II.

1990: Всеукраинский Православный Собор в Киеве провозгласил возрождение Украинской Автокефальной Православной Церкви (УАПЦ), восстановил церковную структуру в виде патриархата и избрал украинским патриархом митрополита Мстислава Скрипника.

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