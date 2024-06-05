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5 червня: яке сьогодні свято та головні події

09:10, 5 червня 2024
5 червня відзначають Всесвітній день охорони довкілля.
5 червня: яке сьогодні свято та головні події
Джерело фото: gazetahm.org
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5 червня світ відзначає кілька значущих свят: Всесвітній день охорони довкілля, Міжнародний день боротьби з незаконним і нерегульованим рибальством, День бігу та День повітряних кульок.

У різних країнах цього дня також святкують національні свята. У Данії – День Конституції, а в Ізраїлі – День Єрусалима.

У православній церкві 5 червня відзначають віддання свята Преполовіння, вшановують святого священномученика Дорофея, єпископа Тирського, та святого мученика Косми, пресвітера Вірменського. Святий Доротей був єпископом Тирським у часи правління імператора Діоклетіана, коли християни зазнавали жорстоких гонінь. Він змушений був покинути свій престол і ховатися у таємних місцях.

Також цього дня сталися важливі історичні події:

1849: Данія стала конституційною монархією.

1894: У Львові розпочала роботу найбільша за всю історію Галичини Загальна Крайова виставка.

1910: У Києві відбувся перший політ на вітчизняному літаку конструкції професора Політехнічного інституту Олександра Кудашева, який сам же й був пілотом. Через 11 днів студент Ігор Сікорський підняв у повітря свій літак.

1919: Під час українсько-польської війни 1918-1919 років розпочалася Чортківська офензива Української Галицької Армії (УГА), яка призвела до звільнення від поляків Чорткова, Тернополя, Бучача та Перемишлян.

1945: Воєначальники союзних держав підписали в Берліні Декларацію про поразку Німеччини і прийняття верховної влади в ній урядами СРСР, США, Великої Британії та Франції.

1977: У продажу з'явився перший персональний комп'ютер Apple II.

1990: Всеукраїнський Православний Собор у Києві проголосив відродження Української Автокефальної Православної Церкви (УАПЦ), відновив церковну структуру у вигляді патріархату й обрав українським патріархом митрополита Мстислава Скрипника.

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