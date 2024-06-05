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Справа розкрадання електроенергії «Укренерго»: адвоката затримали на спробі підкупу САП та НАБУ

08:52, 5 червня 2024
Адвокат намагався підкупити прокурорів САП та детективів НАБУ задля передачі кримінального провадження до іншого органу досудового розслідування.
Справа розкрадання електроенергії «Укренерго»: адвоката затримали на спробі підкупу САП та НАБУ
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Адвоката одного зі столичних адвокатських об’єднань викрили на спробі дати хабар  у розмірі 200 тисяч доларів США прокурорам САП та детективам НАБУ.

У САП повідомили, що адвокат намагався підкупити правоохоронців, щоб ті прийняли рішення про передачу кримінального провадження стосовно його підзахисного до іншого органу досудового розслідування. Це провадження стосується справи про заволодіння електроенергією ПрАТ «НЕК «Укренерго» та легалізацію отриманих від її продажу коштів на суму 716 млн гривень.

Дії адвоката були кваліфіковані за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (надання неправомірної вигоди службовій особі). За рішенням слідчого судді Вищого антикорупційного суду (ВАКС) наразі проводяться обшуки на робочому місці адвоката та за місцем його проживання за участю представників Ради адвокатів.

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