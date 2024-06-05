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Байден запровадив повну заборону на надання притулку нелегалам на кордоні з Мексикою

08:39, 5 червня 2024
Байден підписав указ про тимчасову заборону в наданні притулку мігрантам під час незаконного перетину американо-мексиканського кордону.
Байден запровадив повну заборону на надання притулку нелегалам на кордоні з Мексикою
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Президент США Джо Байден підписав указ щодо обмеження прибуття мігрантів на кордон США та Мексики. Як повідомляє Reuters, нові правила набули чинності одразу після півночі, згідно з якими мігрантів, які незаконно перетинають кордон, будуть оперативно повертати до Мексики.

Однак, Міністерство внутрішньої безпеки США зазначає, що винятки будуть для дітей без супроводу, осіб, що стикаються з серйозними загрозами для здоров’я чи безпеки, а також жертв торгівлі людьми.

На прес-конференції в Білому домі Байден наголосив, що доступ до притулку залишатиметься для мігрантів, які зареєструвалися на прийом через програму CBP One або скористалися іншими легальними шляхами, уникаючи нелегального перетину кордону.

«Ця дія допоможе нам отримати контроль над нашим кордоном і навести лад у процесі. Заборона залишатиметься в силі, допоки кількість людей, які намагаються в’їхати нелегально, не зменшиться до рівня, яким зможе ефективно керувати наша система», – заявив Байден.

Згідно з новими правилами, якщо кількість людей, що намагаються перетнути кордон, перевищуватиме 2500 на день, то всіх нелегальних мігрантів одразу депортуватимуть без можливості подати заявку на політичний або гуманітарний притулок. Заборону призупинять, якщо протягом трьох тижнів кількість арештів не перевищуватиме 1500 на день. За даними на квітень, на кордоні США заарештовували в середньому 4300 осіб на день.

Цей указ Байдена став найжорсткішим заходом у міграційній політиці адміністрації президента-демократа. Байден зазначив, що цей крок був вимушений через відмову республіканців у Конгресі ухвалити міграційну реформу. Указ уже викликав критику з боку обох партій.

Адвокат Американського союзу громадянських свобод Лі Гелернт заявив, що планується подання судового позову щодо нових обмежень. Правозахисні організації звинувачують Байдена у впровадженні політики, схожої на політику Трампа, та відступі від юридичних зобов’язань США щодо шукачів притулку. Республіканці також розкритикували цей крок, назвавши його політично мотивованим та недостатнім.

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