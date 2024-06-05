Байден ввел полный запрет на предоставление убежища нелегалам на границе с Мексикой

Байден подписал указ о временном запрете в предоставлении убежища мигрантам во время незаконного пересечения американо-мексиканской границы.

Президент США Джо Байден подписал указ об ограничении прибытия мигрантов на границу США и Мексики. Как сообщает Reuters, новые правила вступили в силу сразу после полуночи, согласно которым мигрантов, которые незаконно пересекают границу, будут оперативно возвращать в Мексику.

Однако, Министерство внутренней безопасности США отмечает, что исключения будут для детей без сопровождения, лиц, сталкивающихся с серьезными угрозами для здоровья или безопасности, а также жертв торговли людьми.

На пресс-конференции в Белом доме Байден отметил, что доступ к убежищу будет оставаться для мигрантов, которые зарегистрировались на прием через программу CBP One или воспользовались другими легальными путями, избегая нелегального пересечения границы.

«Это действие поможет нам получить контроль над нашей границей и навести порядок в процессе. Запрет будет оставаться в силе, пока количество людей, которые пытаются въехать нелегально, не уменьшится до уровня, которым сможет эффективно управлять наша система№, - заявил Байден.

Согласно новым правилам, если количество людей, пытающихся пересечь границу, будет превышать 2500 в день, то всех нелегальных мигрантов сразу будут депортировать без возможности подать заявку на политическое или гуманитарное убежище. Запрет приостановят, если в течение трех недель количество арестов не будет превышать 1500 в день. По данным на апрель, на границе США арестовывали в среднем 4300 человек в день.

Этот указ Байдена стал самой жесткой мерой в миграционной политике администрации президента-демократа. Байден отметил, что этот шаг был вынужден из-за отказа республиканцев в Конгрессе принять миграционную реформу. Указ уже вызвал критику со стороны обеих партий.

Адвокат Американского союза гражданских свобод Ли Гелернт заявил, что планируется подача судебного иска относительно новых ограничений. Правозащитные организации обвиняют Байдена во внедрении политики, похожей на политику Трампа, и отступлении от юридических обязательств США в отношении искателей убежища. Республиканцы также раскритиковали этот шаг, назвав его политически мотивированным и недостаточным.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.