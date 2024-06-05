Порядок поступления на бакалавриат, магистратуру и докторантуру изменен, – МОН

МОН обновило порядок приема в вузы с учетом текущей военно-политической ситуации в 2024 году.

Источник фото: tvoemisto.tv

Министерство образования и науки Украины сообщило об обновлении Порядка приема на обучение для получения степеней бакалавра, магистра, доктора философии и доктора искусства в 2024 году. Эти изменения учитывают текущую военно-политическую ситуацию в стране и необходимость подтверждения высокого уровня знаний и навыков поступающих.

Среди ключевых нововведений:

Поддержка высших учебных заведений в прифронтовых и приграничных областях:

Увеличен региональный коэффициент, который влияет на конкурсный балл поступающих в учреждения в этих регионах.

Особый региональный коэффициент:

1,07 - для Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской областей.

1,04 - для Днепропетровской, Полтавской областей и Бучанского района Киевской области.

1,00 - для других регионов.

Поступление в аспирантуру:

Успешная сдача ЕВЭ в 2024 году с минимальной оценкой 150 баллов за каждый компонент является условием допуска к получению степени доктора философии или доктора искусства.

Альтернативно, можно использовать результаты ЕВЭ 2023 года с оценкой за тест по иностранному языку не менее 130 баллов.

Сертификаты о знании иностранного языка не предоставляют доступа в аспирантуру в 2024 году.

Поступление в магистратуру:

Для получения степени магистра на основе уже полученной степени магистра (второе высшее образование) можно поступать без ЕВЭ и ЕФВВ, только по экзаменам в учебном заведении. Это не касается специальностей 081 «Право» и 293 «Международное право».

Специальные условия для поступления на магистратуру:

Студенты, которые получили степень бакалавра в 2024 году и зарегистрированы на временно оккупированных территориях или проживают в зонах активных боевых действий, имеют особые условия для поступления.

Они могут получить рекомендацию для зачисления на магистратуру в том же заведении высшего образования, где получили степень бакалавра, по специальностям, которые пользуются особой поддержкой.

Если в заведении нет соответствующей магистерской программы, студенты могут подавать документы в любое временно перемещенное заведение или в ЗВО в Запорожской, Киевской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

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