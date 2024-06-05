Практика судів
  1. В Україні

Порядок вступу на бакалаврат, магістратуру й докторантуру змінено, — МОН

08:21, 5 червня 2024
МОН оновило порядок прийому до ВНЗ з урахуванням поточної воєнно-політичної ситуації у 2024 році.
Порядок вступу на бакалаврат, магістратуру й докторантуру змінено, — МОН
Джерело фото: tvoemisto.tv
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство освіти і науки України повідомило про оновлення Порядку прийому на навчання для здобуття ступенів бакалавра, магістра, доктора філософії та доктора мистецтва у 2024 році. Ці зміни враховують поточну воєнно-політичну ситуацію в країні та необхідність підтвердження високого рівня знань і навичок вступників.

Серед ключових нововведень:

Підтримка закладів вищої освіти у прифронтових та прикордонних областях:

Збільшено регіональний коефіцієнт, який впливає на конкурсний бал вступників до закладів у цих регіонах.

Особливий регіональний коефіцієнт:

  • 1,07 — для Запорізької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Чернігівської областей.
  • 1,04 — для Дніпропетровської, Полтавської областей та Бучанського району Київської області.
  • 1,00 — для інших регіонів.

Вступ до аспірантури:

  • Успішне складання ЄВІ у 2024 році з мінімальною оцінкою 150 балів за кожний компонент є умовою допуску до здобуття ступеня доктора філософії чи доктора мистецтва.
  • Альтернативно, можна використати результати ЄВІ 2023 року з оцінкою за тест з іноземної мови не менше 130 балів.
  • Сертифікати про знання іноземної мови не надають доступу до аспірантури в 2024 році.

Вступ до магістратури:

Для здобуття ступеня магістра на основі вже здобутого ступеня магістра (друга вища освіта) можна вступати без ЄВІ та ЄФВВ, лише за іспитами у закладі освіти. Це не стосується спеціальностей 081 "Право" та 293 "Міжнародне право".

Спеціальні умови для вступу на магістратуру:

  • Студенти, які здобули ступінь бакалавра у 2024 році та зареєстровані на тимчасово окупованих територіях або проживають у зонах активних бойових дій, мають особливі умови для вступу.
  • Вони можуть отримати рекомендацію для зарахування на магістратуру у тому ж закладі вищої освіти, де здобули ступінь бакалавра, за спеціальностями, що користуються особливою підтримкою.
  • Якщо у закладі немає відповідної магістерської програми, студенти можуть подавати документи до будь-якого тимчасово переміщеного закладу або до ЗВО у Запорізькій, Київській, Миколаївській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ВККС визнала, що суддя ВАКС вказала у декларації доброчесності неповну інформацію щодо дій в умовах конфлікту інтересів

Ініціатором заяви щодо судді ВАКС Тетяни Крикливої стала засуджена нею фігурантка кримінального провадження.

В ЄС набув сили закон про заборону безпідставного стеження та обшуків у журналістів – Святослав Пограничний

Ухвалений в ЄС Закон – European Media Freedom Act – забороняє проведення безпідставних обшуків у приміщеннях редакцій медіа.

У ДСА повідомили, що працівники апаратів судів знов почали заробляти менше

Середній розмір заробітної плати в апаратах судів, за даними ДСА, у 2024 році складає 17 623 гривні.

У МВС запровадили Правила етичної та доброчесної поведінки працівників

Відтепер кожен співробітник МВС має дотримуватися затверджених Правил етичної та доброчесної поведінки.

«Нова вимога не менш абсурдна – зменшення ввезення зернових культур на територію Польщі з України» – Данило Гетманцев прокоментував блокування кордону

Вибори у Польщі минули, Україна здійснила безліч кроків для врегулювання, але польські фермери все одно блокують кордон.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віталій Кузьмишин
    Віталій Кузьмишин
    заступник голови Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Тетяна Сапальова
    Тетяна Сапальова
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Станіслав Міньковський
    Станіслав Міньковський
    суддя Господарського суду Харківської області
  • Ірина Турецька
    Ірина Турецька
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду