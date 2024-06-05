Порядок вступу на бакалаврат, магістратуру й докторантуру змінено, — МОН

МОН оновило порядок прийому до ВНЗ з урахуванням поточної воєнно-політичної ситуації у 2024 році.

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Міністерство освіти і науки України повідомило про оновлення Порядку прийому на навчання для здобуття ступенів бакалавра, магістра, доктора філософії та доктора мистецтва у 2024 році. Ці зміни враховують поточну воєнно-політичну ситуацію в країні та необхідність підтвердження високого рівня знань і навичок вступників.

Серед ключових нововведень:

Підтримка закладів вищої освіти у прифронтових та прикордонних областях:

Збільшено регіональний коефіцієнт, який впливає на конкурсний бал вступників до закладів у цих регіонах.

Особливий регіональний коефіцієнт:

1,07 — для Запорізької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Чернігівської областей.

1,04 — для Дніпропетровської, Полтавської областей та Бучанського району Київської області.

1,00 — для інших регіонів.

Вступ до аспірантури:

Успішне складання ЄВІ у 2024 році з мінімальною оцінкою 150 балів за кожний компонент є умовою допуску до здобуття ступеня доктора філософії чи доктора мистецтва.

Альтернативно, можна використати результати ЄВІ 2023 року з оцінкою за тест з іноземної мови не менше 130 балів.

Сертифікати про знання іноземної мови не надають доступу до аспірантури в 2024 році.

Вступ до магістратури:

Для здобуття ступеня магістра на основі вже здобутого ступеня магістра (друга вища освіта) можна вступати без ЄВІ та ЄФВВ, лише за іспитами у закладі освіти. Це не стосується спеціальностей 081 "Право" та 293 "Міжнародне право".

Спеціальні умови для вступу на магістратуру:

Студенти, які здобули ступінь бакалавра у 2024 році та зареєстровані на тимчасово окупованих територіях або проживають у зонах активних бойових дій, мають особливі умови для вступу.

Вони можуть отримати рекомендацію для зарахування на магістратуру у тому ж закладі вищої освіти, де здобули ступінь бакалавра, за спеціальностями, що користуються особливою підтримкою.

Якщо у закладі немає відповідної магістерської програми, студенти можуть подавати документи до будь-якого тимчасово переміщеного закладу або до ЗВО у Запорізькій, Київській, Миколаївській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях.

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