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На Київщині нетверезий водій «запаркувався» в будівлю та втік з авто: відео

20:25, 5 червня 2024
Патрульні затримали керманича, який мав ознаки алкогольного сп'яніння.
На Київщині нетверезий водій «запаркувався» в будівлю та втік з авто: відео
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Патрульні взводу тактико-оперативного реагування затримали водія, який учинив дорожньо-транспортну пригоду і втік з місця події. За даними патрульної поліції Білої Церкви, правоохоронці отримали виклик щодо ДТП з постраждалими на Торговій площі. Свідок повідомив, що автомобіль BMW на великій швидкості врізався у будівлю.

Прибувши на місце, поліцейські знайшли пошкоджене авто, але водія та пасажирів не було на місці. Після аналізу відеоспостереження вони встановили особу водія і вирушили на пошуки. За декілька хвилин вони затримали його на одній з автозаправних станцій поблизу.

Під час перевірки водія виявили ознаки алкогольного сп'яніння, що було підтверджено медичним оглядом. Поліцейські склали на нього протокол за порушення ч. 1 ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), ч. 1 ст. 130 (Керування ТЗ в стані сп'яніння) та ст. 122-4 (Залишення місця ДТП) КУпАП.

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