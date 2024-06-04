Зеленський вирушить до Франції на зустріч із Макроном

Президенти обговорять оборонні потреби України.

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Президент України Володимир Зеленський планує візит до Франції у четвер, 6 червня, де зустрінеться з президентом країни Еммануелем Макроном. Про це повідомляє BFMTV.

Очікуються, що Зеленський візьме участь у заході, приуроченому до відзначення 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії. Після цієї події він зустрінеться з Макроном у Єлисейському палаці.

Ситуація на сході України, де російські удари постійно посилюються, буде однією із головних тем обговорення між двома лідерами.

«Два президенти обговорять ситуацію на місцях та потреби України», - уточнюють у Макрона.

Зустріч Зеленського з Макроном вважається продовженням конференції на підтримку України, яка відбулася у Парижі 26 лютого. Тоді президент Франції вперше допустив відправлення військ країн Заходу до України.

Крім того, очікується, що у п'ятницю, 7 червня, Зеленський виступить перед Національною асамблеєю Франції, а також проведе зустріч із головою Національної асамблеї Яель Браун-Піве.

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