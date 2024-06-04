Зеленский отправится во Францию на встречу с Макроном

Президенты обсудят оборонные потребности Украины.

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Президент Украины Владимир Зеленский планирует визит во Францию в четверг, 6 июня, где встретится с президентом страны Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает BFMTV.

Ожидается, что Зеленский примет участие в мероприятии, приуроченном к празднованию 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии. После этого события он встретится с Макроном в Елисейском дворце.

Ситуация на востоке Украины, где российские удары постоянно усиливаются, будет одной из главных тем обсуждения между двумя лидерами.

«Два президента обсудят ситуацию на местах и потребности Украины», - уточняют у Макрона.

Встреча Зеленского с Макроном считается продолжением конференции в поддержку Украины, которая состоялась в Париже 26 февраля. Тогда президент Франции впервые допустил отправку войск стран Запада в Украину.

Кроме того, ожидается, что в пятницу, 7 июня, Зеленский выступит перед Национальной ассамблеей Франции, а также проведет встречу с председателем Национальной ассамблеи Яэль Браун-Пиве.

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