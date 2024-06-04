Хакеры атакуют госслужащих и военнослужащих через Signal

CERT-UA предупреждает об опасности кибератак через мессенджеры.

Украинская правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события (CERT-UA), которая действует под руководством Госспецсвязи, предупреждает об опасности целевых кибератак на военнослужащих, государственных служащих и представителей оборонных предприятий. Злоумышленники активно используют вредоносную программу DarkCrystal RAT, которая распространяется через военный мессенджер Signal. Об этом сообщает Госспецсвязи.

Атака происходит с помощью специально подготовленного сообщения, которое содержит архив с паролем и призывом открыть файл на компьютере. Исполняемый файл в архиве содержит VBE-файл, BAT-файл и EXE-файл, которые приводят к заражению компьютера DarkCrystal RAT, предоставляя злоумышленникам несанкционированный доступ к системе.

CERT-UA зафиксировала рост количества кибератак через мессенджеры и активное использование скомпрометированных учетных записей. В связи с этим команда призывает к осторожности при получении сообщений даже от знакомых, не загружать и не открывать подозрительные файлы, а также устанавливать многофакторную аутентификацию.

В случае обнаружения подозрительной активности CERT-UA рекомендует обращаться к ним по контактам: [email protected], моб. +38 (044) 281-88-25. Эта активность отслеживается CERT-UA под идентификатором UAC-0200.

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