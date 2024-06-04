В Украине самая тяжелая за последние дни ситуация с электричеством, – гендиректор Yasno

Из-за проблем в энергетической сфере украинцам стоит ожидать и в дальнейшем отключений света.

В Украине во вторник, 4 июня, была самая тяжелая ситуация в энергетической сфере. Дефицит в энергосистеме прогнозируется в течение всех суток и завтра. Об этом сообщил гендиректор Yasno Сергей Коваленко.

«Сегодня была самая тяжелая ситуация с электричеством за последние несколько последних дней. Завтра снова с ограничениями целый день. Если будем превышать их, то и с экстренными тоже», - отметил Коваленко.

Напомним, в Киеве действуют экстренные отключения света.

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