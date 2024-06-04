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Графіки не працюють: у Києві запровадили екстрені відключення світла

15:21, 4 червня 2024
4 квітня Київ вийшов за ліміти споживання електроенергії.
Графіки не працюють: у Києві запровадили екстрені відключення світла
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У вівторок, 4 квітня, у Києві запровадили екстрені відключення світла. Графіки планових відключень наразі не діють. Про це повідомив директор компанії YASNO Сергій Коваленко на своїй сторінці у Facebook.

«День. Київ вийшов за ліміти. «Укренерго» дав команду на екстрені відключення. Графіки не працюють», - написав Коваленко.

Раніше ми писали, чому Укренерго та обленерго вказують різні години відключень електрики.

Крім того, в Yasno розповіли, чому 7 годин може не бути світла, а потім 2 години є. 

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