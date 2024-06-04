Графіки не працюють: у Києві запровадили екстрені відключення світла

4 квітня Київ вийшов за ліміти споживання електроенергії.

У вівторок, 4 квітня, у Києві запровадили екстрені відключення світла. Графіки планових відключень наразі не діють. Про це повідомив директор компанії YASNO Сергій Коваленко на своїй сторінці у Facebook.

«День. Київ вийшов за ліміти. «Укренерго» дав команду на екстрені відключення. Графіки не працюють», - написав Коваленко.

Раніше ми писали, чому Укренерго та обленерго вказують різні години відключень електрики.

Крім того, в Yasno розповіли, чому 7 годин може не бути світла, а потім 2 години є.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.