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Чому 7 годин може не бути світла, а потім 2 години є, – розповіли в Yasno

20:27, 17 травня 2024
Світло можуть вимикати і світло-сірих зонах графіків відключень.
Чому 7 годин може не бути світла, а потім 2 години є, – розповіли в Yasno
Джерело фото: radiotrek
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Енергетичний сектор України продовжує працювати в умовах значних обмежень, що призводить до стабілізаційних та екстрених відключень електроенергії. Як повідомив генеральний директор енергопостачальної компанії Yasno Сергій Коваленко, в окремих регіонах споживання електроенергії обмежено до третини від звичайних обсягів.

Коваленко пояснив, що у графіках відключень використовуються три зони:

  • Темно-сіра: електроенергії точно немає.
  • Світло-сіра: постачання є лише тоді, коли обсяги електроенергії дозволяють.
  • Біла: світло гарантовано є.

Через необхідність утримуватися в межах встановлених лімітів, енергетикам доводиться відключати світло навіть у світло-сірих зонах графіку.

«Звісно, це може видаватися несправедливим: світла немає 7 годин, потім 1,5-2 години є (закладаю час на перемикання), а потім знову немає. У мене особисто вчора світла не було 7 годин поспіль. Проте прошу поставитися із розумінням до ситуації. Колеги обов'язково знайдуть збалансований вихід із ситуації», – звернувся Коваленко до громадян.

Крім того, у графіках відключень вказується тип відключення, якщо воно є. Якщо вказано, що відключень немає, але електроенергії теж немає, можливо, сталася локальна аварія. У разі виявлення помилок у графіку або відсутності вашої адреси, варто звернутися до оператора електромереж.

Коваленко також нагадав, що 17 травня з 19:00 знову будуть діяти стабілізаційні графіки. Він зазначив, що обмеження від НЕК «Укренерго» дуже суттєві, десь — третина від звичних обсягів споживання. Крім того, у цей день встановлено «антирекорд» — використовується максимальна можливість імпорту, 1,7 МВт-год. Це означає, що зусиль громадян щодо економії електроенергії наразі недостатньо.

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