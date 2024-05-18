Вступ-2024: чи проводитимуть НМТ в разі аварійного відключення світла

Учасникам мультитесту можуть запропонувати взяти участь у додатковій сесії.

Фото: poltava.to

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Віднедавна в усіх регіонах України через дефіцит в енергосистемі діють відключення електроенергії.

Стало відомо, чи проводитимуть національне мультипредметне тестування (НМТ) в разі відключення світла. Про це розповіла Директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко виданню «УП.Життя».

За її словами, у разі аварійних відключень електроенергії під час складання мультитесту порядок подальшого проведення тестування вирішуватиметься на місцях регіональними центрами.

«Працюватимемо відповідно до визначених процедур. У разі відключень персонал тимчасового екзаменаційного центру контактує із регіональним центром, намагається з'ясувати питання і розв'язати проблему. Якщо не буде змоги цього зробити, учасникам запропонують взяти участь у додатковій сесії», – зазначила Вакуленко.

В УЦОЯО зауважили, що участь у додатковій сесії НМТ також зможуть взяти вступники, які запізнилися на тестування основної сесії з поважної причини: через хворобу або повітряну тривогу. Для участі в додатковій сесії абітурієнтам треба написати відповідну заяву.

Раніше ми писали, як зареєструватися на додаткову сесію НМТ.

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