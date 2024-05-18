Участникам мультитеста могут предложить принять участие в дополнительной сессии.

Недавно во всех регионах Украины из-за дефицита в энергосистеме действуют отключения электроэнергии.

Стало известно, будут ли проводить национальное мультипредметное тестирование (НМТ) в случае отключения света. Об этом рассказала Директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяна Вакуленко изданию «УП.Життя».

По ее словам, в случае аварийных отключений электроэнергии при составлении мультитеста порядок дальнейшего проведения тестирования будет решаться на местах региональными центрами.

«Будем работать в соответствии с определенными процедурами. В случае отключения персонал временного экзаменационного центра контактирует с региональным центром, пытается выяснить вопрос и решить проблему. Если не будет этого сделать, участникам предложат принять участие в дополнительной сессии», – отметила Вакуленко.

В УЦОКО отметили, что участие в дополнительной сессии НМТ также смогут принять поступающие, опоздавшие на тестирование основной сессии по уважительной причине: по болезни или воздушной тревоге. Для участия в дополнительной сессии абитуриентам следует написать соответствующее заявление.

Ранее мы писали, как зарегистрироваться на дополнительную сессию НМТ.

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