Автомобили, стоящие на учете в ТЦК, запретили перемещать в другие области – закон о мобилизации

Граждане и бизнес больше не могут перемещать автомобили, состоящие на военном учете в ТЦК, за пределы Украины и других областей, передавать права собственности на них юридическим или физическим лицам, сдавать в аренду, предоставлять их как предмет залога.

ТЦК получит данные от МВД по автомобилям в собственности предпринимателей и граждан для выполнения ими военно-транспортного долга. Кроме того, для руководителей предприятий введут частичный наряд по передаче транспортных средств.

Перемещать автомобили, стоящие на учете в ТЦК, в другие области или продавать их запрещено.

Соответствующие изменения предусматривает закон об усилении мобилизации №3633-IX (законопроект 10449), который вступил в силу 18 мая.

Так, статья 6 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» теперь изложена в новой редакции.

В соответствии с ней с момента объявления общей мобилизации транспортные средства, предназначенные для доукомплектования ВСУ и других военных формирований в особый период и состоят на военном учете в ТЦК, запрещается отправлять за пределы территории Украины и в другие области, передавать права собственности на них юридическим лицам или гражданам, в аренду (лизинг), предоставлять их как предмет залога для выполнения обязательств по договорам о предоставлении кредита и гарантии перед банковским учреждением, а также совершать другие действия, исключающие передачу таких транспортных средств Вооруженным Силам Украины и другим военным формированиям.

Отправка таких транспортных средств во время общей мобилизации в смежные области разрешается после уведомления ТЦК о месте нахождения транспортных средств на срок не более одного месяца.

Определено, что военно-транспортная обязанность устанавливается с целью удовлетворения потребностей ВСУ, других военных формирований на особый период транспортными средствами (в том числе водными) и техникой и распространяется на центральные и местные органы исполнительной власти, другие государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации, в том числе на железные дороги, порты, пристани, аэропорты, нефтебазы, автозаправочные станции дорожного хозяйства и другие предприятия, учреждения и организации, обеспечивающие эксплуатацию транспортных средств, а также граждан - владельцев транспортных средств.

То есть не только бизнес, но и обычные владельцы авто подпадают под действие нового закона, независимо от пола и отношения к воинской обязанности.

Не подлежит передаче Вооруженным Силам Украины, другим военным формированием транспортное средство, принадлежащее на праве собственности гражданину, в случае отсутствия у него права собственности на другие транспортные средства.

Объемы транспортных средств по типам и маркам, которые планируется привлечь во время мобилизации, для предприятий всех форм собственности установят местные государственные администрации по представлению ТЦК, которое, в свою очередь, получит сведения об автомобилях юридических лиц и граждан от МВД. Речь идет об автомобилях, которые могут быть предназначены для доукомплектования ВСУ и других военных формирований в рамках выполнения предприятиями и гражданами военно-транспортного долга.

В Закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации» вводится новое понятие – частичный наряд.

Частичный наряд – это распорядительный документ главы местной госадминистрации, в котором установлены во время мобилизации для руководителей предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, а также субъектов хозяйствования любой организационно-правовой формы и формы собственности задачи по передаче ВСУ, другим военным формированием определенных транспортных средств и специальной техники, пунктов сбора и сроков передачи.

Соответственно устанавливается, что предприятия, учреждения и организации обязаны обеспечивать в случае мобилизации доставку транспортных средств и техники на сборные пункты и воинские части в срок и место, указанные в частичном наряде.

Порядок выполнения военно-транспортной обязанности, нормы безвозмездного привлечения, изъятия и принудительного отчуждения транспортных средств и техники на период мобилизации и в военное время определяются Кабмином. Нормы безвозмездного привлечения, изъятия и принудительного отчуждения транспортных средств и техники определяются в процентах по предприятию (учреждению, организации) по отраслям национальной экономики.

Порядок возмещения государством стоимости имущества или убытков, которые терпят юрлица и граждане в результате изъятия у них или принудительного отчуждения транспортных средств, определяется законом.

Выполнение военно-транспортного долга осуществляется согласно Мобилизационному плану Украины путем безвозмездного привлечения транспортных средств предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины, других воинских формирований на условиях возвращения владельцам после объявления демобилизации.

Объемы транспортных средств по типам и маркам, которые планируется привлечь во время мобилизации для предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности устанавливаются согласно Мобилизационному плану Украины местными государственными администрациями по представлению ТЦК.

Привлечение транспортных средств осуществляется ТЦК, Центральным управлением или региональными органами СБУ, соответствующими подразделениями разведывательных органов Украины на основании решений местных государственных администраций, оформляемых соответствующими распоряжениями.

Прием-передача транспортных средств, привлеченных во время мобилизации, и их возврат после объявления демобилизации осуществляются на основании актов приема-передачи, в которых указываются сведения о владельцах, техническом состоянии, остаточной (балансовой) стоимости и другие необходимые сведения, позволяющие идентифицировать транспортные средства.

Возврат транспортных средств владельцу производится в течение 30 календарных дней с момента объявления демобилизации.

Порядок компенсации ущерба, причиненного транспортным средствам в результате их привлечения во время мобилизации, определяется Кабмином.

МВД в порядке, установленном Правительством, обеспечивает предоставление в ТЦК сведений о зарегистрированных транспортных средствах, которые могут быть предназначены для доукомплектования ВСУ и других военных формирований в особый период.

Соответствующие данные о водных транспортных средствах, а также о тракторах, сельскохозяйственной технике передают в ТЦК Минифраструктуры, Госпродпотребслужба и другие.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», если предприниматели будут игнорировать законодательство о военном учете, их будут штрафовать до 59,5 тысячи гривен. А граждан – до 22,5 тысячи грн. Соответствующий законопроект об увеличении штрафов 10 379 Президент подписал 17 мая.

Автор: Наталья Мамченко

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