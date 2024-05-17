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Sony Music подозревает Google, Microsoft и OpenAI в незаконном использовании ее музыки для обучения искусственного интеллекта

23:15, 17 мая 2024
Компания звукозаписи запрещает кому-либо учиться, разрабатывать или зарабатывать деньги на искусственном интеллекте, используя песни лейбла без разрешения.
Sony Music подозревает Google, Microsoft и OpenAI в незаконном использовании ее музыки для обучения искусственного интеллекта
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Одна из крупнейших в мире звукозаписывающих компаний Sony Music подозревает технологических гигантов Google, Microsoft и OpenAI в незаконном использовании музыки для обучения систем искусственного интеллекта. Об этом сообщает ВВС.

Sony Music направила письма более 700 компаниям с требованием сообщить, использовали ли они песни Sony Music для разработки систем искусственного интеллекта.

Компания звукозаписи запрещает кому-либо учиться, разрабатывать или зарабатывать деньги на искусственном интеллекте, используя песни лейбла без разрешения.

В письме Sony Music заявила, что «имеется основание считать», что адресаты «возможно, уже несанкционированно использовали» ее музыку.

Компания установила срок для ответа и подчеркнула, что будет бороться за соблюдение своих авторских прав «в полном объеме, разрешенном действующим законодательством», в частности, будущим актом ЕС об искусственном интеллекте.

Google и OpenAI разработали инструменты искусственного интеллекта, которые могут генерировать музыку, хотя неизвестно, какие данные они использовали для обучения искусственному интеллекту.

Sony Music отмечает, что искусственный интеллект может делать это только после ознакомления с миллионами песен, на часть которых лейбл обладает авторским правом.

Компания звукозаписи просит каждого из сотен адресатов отправить следующие данные:

  • информацию о песнях, которые использовались для обучения систем ИИ;
  • как осуществлялся доступ к песням, например через стриминговые сервисы;
  • количество копий песен, существуют ли копии до сих пор и как долго они существовали;
  • почему было необходимо, чтобы такие копии существовали столько времени, если предположить, что они существовали вообще.

Пока неясно, использовала ли какая-то из фирм, получившая подобное письмо, принадлежащие Sony Music песни для обучения искусственному интеллекту. Также неизвестно, действительно ли были нарушены какие-либо законы.

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