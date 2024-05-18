Смертельное ДТП на Броварском проспекте: погиб ребенок, беременная женщина и мужчина в тяжелом состоянии

Виновника трагедии задержала полиция.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

На Броварском проспекте Киева произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие, которое унесло жизнь 1,5-летнего ребенка, а беременная женщина и мужчина оказались в тяжелом состоянии в больнице. По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, начато досудебное расследование (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Авария произошла около 12:30 на Броварском проспекте. Согласно предварительным данным, 39-летний водитель автомобиля «BMW» выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем «Changan». От удара «Changan» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Chevrolet Aveo».

В результате ДТП водитель «Chevrolet Aveo» и его пассажирка, беременная женщина, были доставлены в больницу в тяжелом состоянии и без сознания. К сожалению, 1,5-летний ребенок, пассажир этого же автомобиля, погиб на месте.

Водитель "BMW" задержан согласно ст. 208 УПК Украины. Результаты теста на алкоголь с помощью прибора Драгер показали, что он был трезв. Сейчас ему готовится сообщение о подозрении.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

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