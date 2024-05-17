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НАПК начало второй этап проверки деклараций: в фокусе элитные авто

17:44, 17 мая 2024
НАПК проверяет рыночную стоимость элитных авто в декларациях чиновников.
НАПК начало второй этап проверки деклараций: в фокусе элитные авто
Источник фото: nv.ua
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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало второй этап полной проверки деклараций, который предусматривает оценку точности задекларированных активов. Этот этап включает проверку соответствия указанной стоимости объектов в декларации их рыночной стоимости на момент приобретения. Об этом сообщили в НАПК.

На этом этапе особое внимание уделяют дорогим активам, в частности элитным автомобилям, которые были приобретены по значительно более низким ценам, чем их рыночная стоимость. Например, автомобили, задекларированные за 149 тысяч гривен, тогда как их рыночная стоимость составляет более 1 миллиона гривен.

Проверка точности оценки охватывает активы, которые:

  • Принадлежали декларанту или другим лицам на праве собственности, если их приобретение произошло по поручению декларанта или он может прямо или косвенно распоряжаться ими.
  • Были приобретены во время действия ограничений, предусмотренных статьями 23 и 45 Закона «О предотвращении коррупции».

Уполномоченное лицо НАПК анализирует задекларированную стоимость движимого и недвижимого имущества и сравнивает ее с рыночной стоимостью аналогичных объектов на момент их приобретения. Для этого используются данные из открытых источников, реестров и баз данных, в частности Фонда государственного имущества Украины. В случаях, когда самостоятельно установить рыночную стоимость имущества невозможно, НАПК обращается в экспертные учреждения, такие как Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз.

Если обнаруживается несоответствие задекларированной стоимости имущества рыночной, НАПК запрашивает у декларанта объяснения и документы, подтверждающие формирование указанной стоимости. На основе полученной информации агентство определяет точность оценки задекларированных активов.

В случае выявления фактов приобретения имущества по цене ниже рыночной, это может быть квалифицировано как нарушение требований статьи 23 Закона «О предотвращении коррупции» относительно получения подарков. За такое нарушение предусмотрена административная ответственность согласно статье 172-5 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Также НАПК может сообщить Государственной налоговой службе о возможном уклонении от уплаты налогов.

Следующими этапами полной проверки деклараций является проверка на наличие конфликта интересов и признаков незаконного обогащения или необоснованности активов. НАПК продолжит информировать общественность о ходе проверки. Полная проверка деклараций осуществляется в соответствии с утвержденным Порядком проведения полной проверки деклараций.

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