НАЗК розпочало другий етап перевірки декларацій: у фокусі елітні авто

НАЗК перевіряє ринкову вартість елітних авто в деклараціях чиновників.

Джерело фото: nv.ua

Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало другий етап повної перевірки декларацій, який передбачає оцінку точності задекларованих активів. Цей етап включає перевірку відповідності зазначеної вартості об’єктів у декларації їх ринковій вартості на момент набуття. Про це повідомили в НАЗК.

На цьому етапі особливу увагу приділяють дорогим активам, зокрема елітним автомобілям, які були придбані за значно нижчими цінами, ніж їх ринкова вартість. Наприклад, автомобілі, задекларовані за 149 тисяч гривень, тоді як їх ринкова вартість складає понад 1 мільйон гривень.

Перевірка точності оцінки охоплює активи, які:

Належали декларанту або іншим особам на праві власності, якщо їх набуття відбулося за дорученням декларанта або він може прямо чи опосередковано розпоряджатися ними.

Були набуті під час дії обмежень, передбачених статтями 23 та 45 Закону "Про запобігання корупції".

Уповноважена особа НАЗК аналізує задекларовану вартість рухомого та нерухомого майна та порівнює її з ринковою вартістю аналогічних об’єктів на момент їх придбання. Для цього використовуються дані з відкритих джерел, реєстрів та баз даних, зокрема Фонду державного майна України. У випадках, коли самостійно встановити ринкову вартість майна неможливо, НАЗК звертається до експертних установ, таких як Київський науково-дослідний інститут судових експертиз.

Якщо виявляється невідповідність задекларованої вартості майна ринковій, НАЗК запитує у декларанта пояснення та документи, що підтверджують формування зазначеної вартості. На основі отриманої інформації агентство визначає точність оцінки задекларованих активів.

У разі виявлення фактів набуття майна за ціною нижчою за ринкову, це може бути кваліфіковано як порушення вимог статті 23 Закону "Про запобігання корупції" щодо одержання подарунків. За таке порушення передбачена адміністративна відповідальність згідно зі статтею 172-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також НАЗК може повідомити Державну податкову службу про можливе ухилення від сплати податків.

Наступними етапами повної перевірки декларацій є перевірка на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення чи необґрунтованості активів. НАЗК продовжить інформувати громадськість про хід перевірки. Повна перевірка декларацій здійснюється відповідно до затвердженого Порядку проведення повної перевірки декларацій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.