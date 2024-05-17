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Ученые создали искусственный интеллект, понимающий сарказм: его обучали на сериалах «Друзья» и «Теория большого взрыва»

18:38, 17 мая 2024
Как правило, алгоритмы трудно понимать сарказм, поскольку они распознают только текстовые скрипты.
Ученые создали искусственный интеллект, понимающий сарказм: его обучали на сериалах «Друзья» и «Теория большого взрыва»
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Нидерландские ученые создали искусственный интеллект, который может распознать сарказм. Об этом сообщает The Guardian.

Распознавать сарказм – сложная задача даже для людей, ведь он основывается на контексте, тоне голоса и невербальных сигналах. Алгоритмам это дается еще сложнее, поскольку они распознают только текстовые скрипты.

«Мы вынуждены говорить с нашими устройствами очень буквально, словно разговариваем с работами, но этот формальный тон разговора не должен быть обязательным», – говорит Мэтт Колер из лаборатории языковых технологий Университета Гронингена, где разработали технологию.

Он утверждает, что эта разработка может повлиять на то, как люди взаимодействуют с машинами.

Отмечается, что нейросеть обучали на текстах, аудио и видео из популярных ситкомов «Друзья» и «Теория большого взрыва». После обучения искусственный интеллект смог выявлять сарказм в немаркированных отрывках из ситкомов почти в 75% случаев.

Разрабатывая ИИ, ученые обнаружили, что алгоритму важно иметь несколько подсказок, чтобы отличить саркастические высказывания от искренних.

Исследователи планируют продолжать совершенствовать свою технологию, добавляя визуальные подсказки, например выражения лица и язык тела.

Кроме улучшения общения с искусственным интеллектом, технология может иметь и другие полезные приложения. Например, ее можно использовать для выявления негативного тона в разговоре, распознавания образов и языков ненависти, анализа онлайн-отзывов и создания виртуальных помощников.

Однако пока не ясно, сможет ли искусственный интеллект когда-нибудь по-настоящему понять сарказм. Причина тому, что такой подтекст часто основывается на личном опыте, культурных особенностях и тонкостях человеческих отношений.

«Достигаем ли мы 100% точности? Этого даже люди не могут достичь», – сказал аспирант лаборатории Сиюань Гао.

Исследователь Мэтт Колер задумывается над тем, что произойдет, если машины начнут использовать новые навыки, чтобы отвечать людям сарказмом.

«Если я спрошу у нейросети: «У вас есть время на мой вопрос?» и услышу в ответ: «Да, конечно», я могу так и не понять, есть ли у искусственного интеллекта время или нет? – говорит исследователь.

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