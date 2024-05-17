Ученые создали искусственный интеллект, понимающий сарказм: его обучали на сериалах «Друзья» и «Теория большого взрыва»

Как правило, алгоритмы трудно понимать сарказм, поскольку они распознают только текстовые скрипты.

Нидерландские ученые создали искусственный интеллект, который может распознать сарказм. Об этом сообщает The Guardian.

Распознавать сарказм – сложная задача даже для людей, ведь он основывается на контексте, тоне голоса и невербальных сигналах. Алгоритмам это дается еще сложнее, поскольку они распознают только текстовые скрипты.

«Мы вынуждены говорить с нашими устройствами очень буквально, словно разговариваем с работами, но этот формальный тон разговора не должен быть обязательным», – говорит Мэтт Колер из лаборатории языковых технологий Университета Гронингена, где разработали технологию.

Он утверждает, что эта разработка может повлиять на то, как люди взаимодействуют с машинами.

Отмечается, что нейросеть обучали на текстах, аудио и видео из популярных ситкомов «Друзья» и «Теория большого взрыва». После обучения искусственный интеллект смог выявлять сарказм в немаркированных отрывках из ситкомов почти в 75% случаев.

Разрабатывая ИИ, ученые обнаружили, что алгоритму важно иметь несколько подсказок, чтобы отличить саркастические высказывания от искренних.

Исследователи планируют продолжать совершенствовать свою технологию, добавляя визуальные подсказки, например выражения лица и язык тела.

Кроме улучшения общения с искусственным интеллектом, технология может иметь и другие полезные приложения. Например, ее можно использовать для выявления негативного тона в разговоре, распознавания образов и языков ненависти, анализа онлайн-отзывов и создания виртуальных помощников.

Однако пока не ясно, сможет ли искусственный интеллект когда-нибудь по-настоящему понять сарказм. Причина тому, что такой подтекст часто основывается на личном опыте, культурных особенностях и тонкостях человеческих отношений.

«Достигаем ли мы 100% точности? Этого даже люди не могут достичь», – сказал аспирант лаборатории Сиюань Гао.

Исследователь Мэтт Колер задумывается над тем, что произойдет, если машины начнут использовать новые навыки, чтобы отвечать людям сарказмом.

«Если я спрошу у нейросети: «У вас есть время на мой вопрос?» и услышу в ответ: «Да, конечно», я могу так и не понять, есть ли у искусственного интеллекта время или нет? – говорит исследователь.

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