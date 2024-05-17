Выдержка о несудимости не требуется для обновления данных в ТЦК

Украинцы накануне вступления закона о мобилизации в силу массово заказывают выписку о несудимости из «Дії», однако она не нужна для обновления данных в ТЦК.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», 18 мая вступает в силу новый закон о мобилизации в Украине, согласно которому военнообязанные должны обновить учетные данные. Сделать это можно онлайн через электронный кабинет военнообязанного. Также можно обратиться в ТЦК и центры предоставления административных услуг.

Сейчас приложение «Дія» и сервисы Министерства внутренних дел перегрузки из-за искусственного ажиотажа вокруг оформления выписки о несудимости. Накануне в сети распространялась информация, что после 18 мая военнообязанные якобы не смогут получить этот документ.

Портал государственных услуг «Дія» отмечает, что выписка о несудимости не нужна для взятия на военный учет или обновления военно-учетных документов. «Итак, нет необходимости оформлять документ прямо сейчас», — добавили там.

Указывается, что соответствующий сервис в «Дії» будет работать в штатном режиме.

Соответствующую информацию также подтвердили в Министерстве внутренних дел.

Напомним, с 18 мая на границе у мужчин будут проверять военно-учетные документы.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала о том, что Кабинет Министров продлил на месяц сроки действия действующих отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленных военнообязанным согласно постановлению Правительства №76.

Отметим, что 18 мая вступит в силу Закон Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», предусматривающий изменения в законодательстве по бронированию военнообязанных. Как пояснил заместитель Министра экономики Игорь Фоменко, сейчас Правительство работает над разработкой соответствующих правительственных актов.

«В то же время, чтобы в этот переходный период предотвратить остановку критически важных для экономики предприятий и с целью обеспечения потребностей обороны и населения, мы продлеваем сроки действия отсрочек на месяц. В дальнейшем предприятия сбудут иметь возможность бронировать работников уже по обновленным правилам», - отметил Игорь Фоменко.

Напомним, в Комитете Верховной Рады по вопросам нацбезопасности объяснили, почему может быть так, что работник предприятия забронирован, но при обновлении данных в ТЦК и прохождении ВЛК получил повестку.

Кроме того, в Реестре «Оберег» будет отдельное поле о статусе вручения повестки человеку и будет видно, если человек не обновил данные.

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