Кабмин продлил срок действия отсрочок, предоставленных в связи с бронированием, еще на месяц

Сроки действия отсрочек от призыва, предоставленных военнообязанным соответствующими решениями Минэкономики в связи с бронированием, не закончившихся на день принятия этого решения, продлеваются автоматически на один месяц.

Отсрочки в связи с бронированием, предоставленные по решению Минэкономики, продлены еще на месяц. Впрочем, только те, действие которых еще не исчерпано.

Так, правительство 7 мая провело заседание, в ходе которого установило, что сроки действия отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленных военнообязанным соответствующими решениями Министерства экономики согласно постановлению КМУ от 27.01.2023 №76 «Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» по бронированию военнообязанных на период мобилизации на военное время», не закончившихся на день принятия этого решения, продолжаются автоматически на один месяц.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Комитете Верховной Рады по вопросам нацбезопасности объяснили, почему может быть так, что работник предприятия забронирован, но при обновлении данных в ТЦК и прохождении ВЛК получил повестку.

Также там отметили, что если предприятие несвоевременно «перебронирует» своего сотрудника, ТЦК имеет полное юридическое право его мобилизовать.

Автор: Наталья Мамченко

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