Работник предприятия забронирован, но при обновлении данных в ТЦК и прохождении ВЛК получил повестку – в Комитете пояснили, почему так происходит

Если предприятие несвоевременно «перебронирует» своего сотрудника, ТЦК имеет полное юридическое право его мобилизовать – в подкомитете Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности состоялось обсуждение вопросов бронирования.

Предприятиям следует помнить о сроках бронирования своих работников. Кроме того, сами руководители предприятий могут обновить данные военнообязанных работников. Об этом заявил народный депутат от «Слуги народа» Александр Федиенко по результатам заседания подкомитета по вопросам безопасности в киберпространстве, правительственной связи, криптографической защиты информации Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности.

Кроме народных депутатов, в заседании приняли участие представители Министерства обороны, Министерства цифровой трансформации, Минэкономики, Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности и Генеральный штаб ВСУ.

Темой совещания был вопрос бронирования работников объектов, признанных критически важными предприятиями (связь) и сотрудников оборонно-промышленного комплекса.

Акцентированы практические проблемы при бронировании работников телекоммуникационных операторов и работников оборонно-промышленного комплекса, в том числе вновь созданных предприятий, производящих средства РЭБ и БПЛА.

«На сегодня действует постановление Кабинета Министров Украины №76, которое определяет критерии и механизмы бронирования. Сейчас идет дискуссия по поводу изменения постановления, но пока это сугубо дискуссия.

Из того, что я услышал, на мой взгляд, большая часть случаев, когда с предприятия мобилизовали работника, это неспособность руководства или должностного лица своевременно обновить бронирование и КВ предприятия. И когда где-то происходит разрыв во времени по работнику, ТЦК в рамках действующего закона имеют полное право мобилизовать такого сотрудника. Поэтому, уважаемые руководители, обратите на это внимание. Делайте все заранее.

Следующее. Необязательно вашим сотрудникам, военнообязанным ходить в ТЦК, обновить данные по ним, могут непосредственно сами руководители или должностные лица предприятия.

Смотрим постановление КМУ 1487 года. Там есть формы, как это делать», - подчеркнул Александр Федиенко.

«Многие жаловались, что достаточно долго отрабатываются документы. Уважаемые, очень многое зависит от заявителя.

Перед тем, как подать свой перечень работников, заранее обновите по ним данные по ТЦК, проверьте дефицитные военно-учетные специальности, возможно уже кто-то в реестре уклонистов (ТЦК даст ответ), ГШ имеет 10 дней на отработку таких запросов, поэтому когда в вашем заявлении есть кто-то с такими проблемами (неточная или достоверная информация), то вам дадут отказ, без детализации» - отметил член Комитета по нацбезопасности.

«ФОПы, для вас ничего утешительного. Все, как и было, бронирования нет» - добавил он.

Также он привел пример, когда работник предприятия был забронирован, но при обновлении данных в ТЦК и прохождении ВЛК работник получил повестку явиться в ТЦК на следующий день после окончания срока действия бронирования.

«Если вы, как предприятие, несвоевременно перебронируете такого сотрудника, ТЦК имеет полное юридическое право его мобилизовать. Поэтому не забывайте о сроках и делайте выводы.

Минэкономики готовит приказ, чтобы на месяц продлить ранее изданные приказы. Это связано с вступлением в силу Закона о мобилизации.

Вообще, вопрос бронирования это очень сложный вопрос. С одной стороны, нам нужны военнослужащие, с другой, это экономика страны, предприятия ОПК, связь.

Если вы знаете случаи, когда ТЦК мобилизовала работника ОПК, который имел бронирование, просим немедленно сообщать комитет», - пояснил Федиенко.

По его словам, представитель Минстратегпром в ходе дискуссии пообещал, что их критерии будут пересмотрены. «Предприятия, которые занимаются РЭБ и БПЛА, они достаточно молодые, а критерии МСП, которые сейчас действуют, разработаны для предприятий работающих годами» - добавил он.

Автор: Наталья Мамченко

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