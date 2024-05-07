Працівник підприємства заброньований, але при оновленні даних у ТЦК та проходженні ВЛК отримав повістку – у Комітеті пояснили, чому так відбувається

Якщо підприємство невчасно «перебронює» свого співробітника, ТЦК має повне юридичне право його мобілізувати – у підкомітеті Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки відбулося обговорення питань бронювання.

Підприємствам варто пам’ятати про строки бронювання своїх працівників. Крім того, самі керівники підприємств можуть оновити дані військовозобов’язаних працівників. На цьому наголосив народний депутат від «Слуги народу» Олександр Федієнко за результатами засідання підкомітету з питань безпеки у кіберпросторі, урядового зв’язку, криптографічного захисту інформації Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки.

Крім народних депутатів у засіданні взяли участь представники Міністерства оборони, Міністерства цифрової трансформації, Мінекономіки, Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості та Генеральний штаб ЗСУ.

Темою наради було питання бронювання працівників об’єктів, які визнані критично важливими підприємствами (звʼязок), та співробітників оборонно-промислового комплексу.

Акцентовані практичні проблеми при бронюванні працівників телекомунікаційних операторів та працівників оборонно-промислового комплексу, в тому числі новостворених підприємств, які виробляють засоби РЕБ та БПЛА.

«Станом на зараз діє постанова Кабінету Міністрів України №76, яка визначає критерії та механізми бронювання. Зараз триває дискусія щодо зміни постанови, але поки це суто дискусія.

З того, що я почув, на мій погляд, більша частина випадків, коли з підприємства мобілізували працівника, це нездатність керівництва, або посадової особи вчасно оновити бронювання та КВ підприємства. І коли десь відбувається розрив у часі по працівнику, ТЦК в рамках діючого закону, мають повне права мобілізувати такого співробітника. Тому шановні керівники, зверніть на це увагу. Робіть все зазделегідь.

Наступне. Необовʼязково вашим співробітникам, військовозобовʼязаним ходити до ТЦК, оновити дані по них, можуть безпосередньо самі керівники, або посадові особи підприємства.

Дивимось постанову КМУ 1487. Там є форми, як це робити» - підкреслив Олександр Федієнко.

«Багато хто скаржився, що досить довго відпрацьовуються документи. Шановні, дуже багато залежить від заявника.

Перед тим, як подати свій перелік працівників, зазделегідь оновіть по ним дані з ТЦК, перевірте військово-облікові спеціальності які дефіцитні, можливо вже хтось у реєстрі ухилянтів (ТЦК дасть відповідь), ГШ має 10 днів на відпрацювання таких запитів, тому коли у вашій заяві є хтось з такими проблемами (неточна або н достовірна інформація), то вам дадуть відмову, без деталізації» - зазначив член Комітету з нацбезпеки.

«ФОПи, для вас нічого втішного. Все, як і було, бронювання не має» - додав він.

Також він навів приклад, коли працівник підприємства був заброньований, але під час оновлення даних в ТЦК та проходження ВЛК працівник отримав повістку зʼявитись до ТЦК на наступний день після закінчення терміну дії бронювання.

«Якщо ви як підприємство невчасно перебронюєте такого співробітника, ТЦК має повне юридичне право його мобілізувати. Тому не забувайте про терміни, та робіть висновки.

Мінекономіки, готує наказ, щоб на місяць подовжити раніше видані накази. Це повʼязано з вступом в дію Закону про мобілізацію.

Взагалі, питання бронювання це вкрай складне питання. З одного боку, нам потрібні військовослужбовці, з іншого, це економіка країни, підприємства ОПК, звʼязок.

Якщо ви знаєте випадки, коли ТЦК мобілізувала працівника ОПК який мав бронювання, просимо негайно повідомляти комітет» - пояснив Федієнко.

За його словами, представник Мінстратегпром під час дискусії пообіцяв, що їх критерії будуть переглянуті. «Підприємства які займаються РЕБ та БПЛА вони досить молоді, а критерії МСП, які зараз діють, розроблені для підприємств які працюють роками» - додав він.

Автор: Наталя Мамченко

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