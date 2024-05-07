Шабалинівський спиртовий завод виставлять на аукціон: стартова ціна 959 тисяч гривень

ФДМУ 16 травня 2024 року виставить на продаж Шабалинівський завод.

Джерело фото: Prozorro

Фонд державного майна України оголосив про намір приватизувати Державне підприємство "Шабалинівський спиртовий завод" з метою його подальшого розвитку. Приватизаційний аукціон заплановано на 16 травня 2024 року, і стартова ціна за цей об'єкт становитиме 959,1 тисяч гривень. Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль.

«Приватизація заводу відкриває можливості для розвитку промислового майданчика з уже наявною інфраструктурою», - йдеться в повідомленні.

До складу єдиного майнового комплексу входить значна кількість об'єктів: 51 об’єкт нерухомого майна, дві земельні ділянки, три автомобілі та 250 одиниць рухомого майна, таких як обладнання та меблі.

Аукціон відбудеться у форматі онлайн на платформі "Прозорро.Продажі", а прийом пропозицій від покупців триватиме до 15 травня. Стартова ціна за підприємство складає 959,1 тисяч гривень без урахування податку на додану вартість.

Шабалинівський спиртовий завод, розташований у селі Іванівка Ніжинського району, знаходиться поруч з озером та автошляхами, що забезпечує зручну логістику та привабливість для інвестицій.

Новий власник підприємства зобов'язаний погасити заборгованість по зарплаті та перед бюджетом, а також зберегти робочі місця протягом шести місяців.

Приватизація "Шабалинівського спиртового заводу" відкриває широкі можливості для інвесторів у реалізації бізнес-ідей та розвитку на базі існуючих виробничих потужностей та інфраструктури, дозволяючи диверсифікувати напрямки діяльності та створювати додану вартість.

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