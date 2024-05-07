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На Львівщині обмежено придатний чоловік ухилився від мобілізації: суд призначив йому покарання

13:35, 7 травня 2024
Військовозобов’язаний порушив вимоги чинного законодавства та ухилився від військового призову.
На Львівщині обмежено придатний чоловік ухилився від мобілізації: суд призначив йому покарання
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На Львівщині суд виніс вирок жителю Дрогобицького району за ухилення від військового призову під час мобілізації. Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

Так, 29-річного мешканця району визнано винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 КК України). Йому призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі.

Встановлено, що оглядом ВЛК обвинуваченого визнано обмежено придатним за станом здоров’я для проходження військової служби. Зокрема, чоловік придатний нести службу у частинах забезпечення, ТЦК та СП, установах, організаціях та навчальних закладах.

Відповідно, йому було вручено повістку, згідно якої той мав з’явитися на відправку до місця служби.

Однак фігурант без поважної причини не з’явився до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для проходження служби у лавах ЗСУ. Відтак, військовозобов’язаний порушив вимоги чинного законодавства та ухилився від військового призову.

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