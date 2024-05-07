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Во Львовской области ограниченно пригодный мужчина уклонился от мобилизации: суд назначил ему наказание

13:35, 7 мая 2024
Военнообязанный нарушил требования действующего законодательства и уклонился от военного призыва.
Во Львовской области ограниченно пригодный мужчина уклонился от мобилизации: суд назначил ему наказание
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Во Львовской области суд вынес приговор жителю Дрогобычского района за уклонение от военного призыва во время мобилизации. Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

Так, 29-летний житель района признан виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации (ст. 336 УК Украины). Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы.

Установлено, что осмотром ВВК обвиняемый признан ограничено пригодным по состоянию здоровья для прохождения военной службы. В частности, мужчина может нести службу в частях обеспечения, ТЦК и СП, учреждениях, организациях и учебных заведениях.

Соответственно, ему была вручена повестка, согласно которой тот должен явиться на отправку к месту службы.

Однако фигурант без уважительной причины не явился в территориальный центр комплектования и социальную поддержку для прохождения службы в рядах ВСУ. Следовательно, военнообязанный нарушил требования действующего законодательства и уклонился от военного призыва.

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