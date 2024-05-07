Кабмін провів засідання: які рішення ухвалили 7 травня

Уряд оновив правила перетину кордону для студентів.

Фото: КМУ

Кабінет Міністрів 7 травня провів засідання, під час якого розглянув низку питань. Які рішення ухвалили, повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук:

- Схвалено проект Закону «Про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Урядом України та Урядом Турецької Республіки». Законопроектом пропонується ратифікувати Угоду про вільну торгівлю між Урядом України та Урядом Турецької Республіки, укладену 03.02.2022 в м. Києві. Реалізація Угоди сприятиме подальшому розвитку двостороннього торговельно-економічного співробітництва між країнами, дозволить вітчизняним товаровиробникам отримати переваги від лібералізації ринків товарів та послуг Турецької Республіки та відкриє можливості для українського бізнесу як для розширення ринків збуту, так і для розвитку й модернізації власного виробництва.

- Установлено, що строки дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, наданих військовозобов’язаним відповідними рішеннями Міністерства економіки згідно із постановою КМУ від 27.01.2023 N 76 «Деякі питання реалізації положень Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації на воєнний час», які не закінчилися на день прийняття цього рішення, продовжуються автоматично на один місяць.

- Визнано такими, що втратили чинність, постанови КМУ від 24.02.2022 N 153 «Про окремі питання щодо забезпечення здійснення імпорту» та від 16.03.2022 N 289 «Деякі питання товарів критичного імпорту», з метою створення сприятливих умов для здійснення імпорту товарів (продукції, послуг, робіт, прав інтелектуальної власності та інших немайнових прав, призначених для продажу (оплатної передачі)) задля забезпечення потреб національних підприємств та їх об’єднань в умовах військової агресії РФ проти України.

- Затверджено, відповідно до частини восьмої статті 23-1 ЗУ «Про поховання та похоронну справу», Порядок утримання в належному стані та охорони Національного військового меморіального кладовища.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 03.03.2020 N 191 «Деякі питання запровадження індикативної собівартості». Передбачено, що у 2024 році для розрахунку мінімального розміру плати за навчання для здобуття вищої освіти за певним рівнем та формою здобуття вищої освіти величина середньомісячної заробітної плати штатних працівників в області (АРК, мм. Києві, Севастополі) за місцем розташування надавача освітніх послуг за попередній календарний рік визначається на рівні середньомісячної заробітної плати в області (АРК, мм. Києві, Севастополі) за місцем розташування надавача освітніх послуг за IV квартал 2021 р. за даними Державної служби статистики.

- Внесено зміни до постанов КМУ від 14.08.2019 N 827 «Деякі питання здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря» і від 25.06.2020 N 614 «Деякі питання Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів» з метою приведення їх у відповідність до ЗУ від 20.03.2023 N 2973-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної системи моніторингу довкілля, інформації про стан довкілля (екологічної інформації) та інформаційного забезпечення управління у сфері довкілля». Зокрема, внесено зміни до Порядку організації та проведення моніторингу атмосферного повітря, якими: уточнено та розширено функції та повноваження субʼєктів здійснення моніторингу атмосферного повітря, органів виконавчої влади відповідної зони або агломерації, а також органів управління якості атмосферного повітря зон та агломерацій; виключено із субʼєктів здійснення моніторингу атмосферного повітря Державне агентство України з управління зоною відчуження; передбачено можливість залучення субʼєктами моніторингу атмосферного повітря підприємств, установ, організацій та регіональних центрів моніторингу довкілля (у разі їх утворення); визначено референс-методи оцінювання рівнів забруднюючих речовин; визначено порядок організації моніторингу атмосферного повітря під час переходу державної системи моніторингу довкілля у режим підвищеної готовності або режим реагування на надзвичайні екологічні ситуації; визначено для органів управління якістю атмосферного повітря порядок інформування про затвердження програм державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря, виконання заходів щодо програми, затвердження планів поліпшення якості атмосферного повітря тощо. Уточнено термінологію у постанові КМУ від 25.06.2020 N 614 «Деякі питання Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів».

- Затверджено Порядок прийняття, утримання, обслуговування та ведення обліку військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд. Порядок визначає механізм прийняття, утримання, обслуговування та ведення оперативного обліку військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, будівництво яких здійснено державними замовниками відповідно до постанови КМУ від 29.12.2023 N 1415 «Деякі питання підвищення обороноздатності держави на період воєнного стану в Україні».

- Внесено зміни до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка. Установлено вимогу щодо оприлюднення кошторисів витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу); урегульовано питання щодо складу конкурсної комісії. Уточнено перелік критеріїв, відповідно до яких інститут громадянського суспільства не допускається до участі в конкурсі. Установлено додаткові стандарти прозорості конкурсу, в тому числі за рахунок присутності на засіданнях конкурсної комісії представників громадськості та медіа, забезпечення трансляції відкритого захисту конкурсних пропозицій у режимі реального часу та/або його запису. Передбачено вимогу про оприлюднення знеособлених результатів голосування членів конкурсної комісії, а також результатів оцінювання всіх конкурсних пропозицій у знеособленому вигляді. Визначено процедуру оскарження рішень конкурсної комісії тощо.

- Внесено зміни до Порядку використання коштів резервного фонду бюджету з метою забезпечення можливості на період дії воєнного стану спрямування коштів резервного фонду державного бюджету на виплату одноразової грошової допомоги сімʼям загиблих військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських.

- Визнано такими, що втратили чинність, постанову КМУ від 13.04.2011 N 412 «Про затвердження Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги» та розпорядження КМУ від 10.05.2018 N 309 «Про затвердження переліку адміністративно-територіальних одиниць, в яких шляхом наземного ефірного аналогового та/або цифрового мовлення поширюються програми держави-агресора та може здійснюватися тимчасове мовлення з використанням радіочастотного ресурсу України, в тому числі аналогове мовлення, на підставі дозволу, виданого Національною радою України з питань телебачення та радіомовлення» у звʼязку з запровадженням ЗУ «Про медіа» нової процедури нарахування ліцензійного збору та видачі дозволів на тимчасове мовлення, а також встановленням повноваження Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення щодо розробки відповідних нормативно-правових актів.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 27.05.2022 N 634 «Про особливості оренди державного та комунального майна у період воєнного стану». Звільнено орендарів, призваних на військову службу після оголошення воєнного стану в Україні, від сплати орендної плати, починаючи з 01.01.2023. Синхронізовано території (визначені території), на яких ведуться (велися) активні бойові дії, або території, які тимчасово окуповані РФ, із Переліком територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, які відповідно до постанови КМУ від 06.12.2022 N 1364 затверджуються наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 N 309.

Визначено період, на який орендарі, які використовують майно, розташоване на визначених територіях, звільняються від орендної плати. Надано комунальним підприємствам, які повністю або частково фінансуються за рахунок місцевого бюджету та які утворені органами місцевого самоврядування, сфера діяльності яких поширюється на визначені території, право на отримання в оренду державного майна без проведення аукціону з метою розміщення такого комунального підприємства або облаштування гуртожитків для тимчасового проживання внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб, житло яких знищено або пошкоджено внаслідок збройної агресії РФ, та запроваджено орендну плату для таких орендарів в розмірі 1 гривня за 1 квадратний метр площі об’єкта оренди.

- Погоджено пропозицію Міністерства охорони здоровʼя та Одеської обласної ради щодо передачі цілісного майнового комплексу комунальної установи «Одеське обласне бюро судово-медичної експертизи» у державну власність із віднесенням його до сфери управління зазначеного Міністерства.

- Погоджено пропозицію Міністерства оборони щодо делегування Адміністрації Державної прикордонної служби повноважень на виконання бюджетної програми «Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання» в сумі 31 млрд. 128 млн. 600,0 тис. гривень для здійснення закупівлі товарів оборонного призначення для потреб Сил оборони з подальшим постачанням та оприбуткуванням таких товарів на арсеналах (складах, базах) Збройних Сил.

- Здійснено у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству аграрної політики та продовольства на 2024 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків шляхом зменшення обсягу видатків споживання за програмою «Організація діяльності рибовідтворювальних комплексів та інших бюджетних установ сфері рибного господарства» на 19 млн. 256,4 тис. гривень; збільшення обсягу видатків розвитку за програмою «Проведення земельної реформи» на 15 млн. 840,4 тис. гривень; збільшення обсягу видатків розвитку за програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» на 3 млн. 416 тис. гривень з метою надання фінансової підтримки виробникам, які займаються с/г діяльністю з розведення, утримання, вирощування прісноводної риби з метою забезпечення прозорого та ефективного управління земельними ресурсами, створення комплексної системи спостереження за розвитком земельних відносин, створення передумов для запровадження масової оцінки земель, а також збереження земель, які займало Каховське водосховище, для його подальшого відновлення.

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