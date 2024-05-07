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Шабалиновский спиртовой завод выставят на аукцион: стартовая цена 959 тысяч гривен

17:01, 7 мая 2024
ФГИУ 16 мая 2024 года выставит на продажу Шабалиновский завод.
Шабалиновский спиртовой завод выставят на аукцион: стартовая цена 959 тысяч гривен
Источник фото: Prozorro
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Фонд государственного имущества Украины объявил о намерении приватизировать Государственное предприятие "Шабалиновский спиртовой завод" с целью его дальнейшего развития. Приватизационный аукцион запланирован на 16 мая 2024 года, и стартовая цена за этот объект составит 959,1 тысяч гривен. Об этом сообщил председатель ФГИУ Виталий Коваль.

"Приватизация завода открывает возможности для развития промышленной площадки с уже имеющейся инфраструктурой", - говорится в сообщении.

В состав единого имущественного комплекса входит значительное количество объектов: 51 объект недвижимого имущества, два земельных участка, три автомобиля и 250 единиц движимого имущества, таких как оборудование и мебель.

Аукцион состоится в формате онлайн на платформе "Прозорро.Продажи", а прием предложений от покупателей продлится до 15 мая. Стартовая цена за предприятие составляет 959,1 тысяч гривен без учета налога на добавленную стоимость.

Шабалиновский спиртовой завод, расположенный в селе Ивановка Нежинского района, находится рядом с озером и автодорогами, что обеспечивает удобную логистику и привлекательность для инвестиций.

Новый владелец предприятия обязан погасить задолженность по зарплате и перед бюджетом, а также сохранить рабочие места в течение шести месяцев.

Приватизация "Шабалиновского спиртового завода" открывает широкие возможности для инвесторов в реализации бизнес-идей и развития на базе существующих производственных мощностей и инфраструктуры, позволяя диверсифицировать направления деятельности и создавать добавленную стоимость.

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