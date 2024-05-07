Кабмін продовжив строк дії відстрочок, наданих у зв’язку з бронюванням, ще на місяць

Строки дії відстрочок від призову, наданих військовозобов’язаним відповідними рішеннями Мінекономіки у зв’язку з бронюванням, які не закінчилися на день прийняття цього рішення, продовжуються автоматично на один місяць.

Відстрочки у зв’язку з бронюванням, яке надано за рішенням Мінекономіки, продовжені ще на місяць. Втім, лише ті, дія яких ще не вичерпана.

Так, Уряд 7 травня провів засідання, під час якого установив, що строки дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, наданих військовозобов’язаним відповідними рішеннями Міністерства економіки згідно із постановою КМУ від 27.01.2023 №76 «Деякі питання реалізації положень Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації на воєнний час», які не закінчилися на день прийняття цього рішення, продовжуються автоматично на один місяць.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», у Комітеті Верховної Ради з питань нацбезпеки пояснили, чому може бути так, що працівник підприємства заброньований, але при оновленні даних у ТЦК та проходженні ВЛК отримав повістку.

Також там зауважили, що якщо підприємство невчасно «перебронює» свого співробітника, ТЦК має повне юридичне право його мобілізувати.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.