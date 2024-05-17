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Чи вимагається довідка про несудимість для оновлення даних в ТЦК: відповідь МВС

12:45, 17 травня 2024
Довідка про несудимість не вимагається для взяття на військовий облік чи оновлення військово-облікових документів в ТЦК.
Чи вимагається довідка про несудимість для оновлення даних в ТЦК: відповідь МВС
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Як повідомляла «Судово-юридична газета», 18 травня набирає чинності новий закон про мобілізацію в Україні, згідно з яким військовозобов'язані повинні оновити облікові дані. Зробити це можна онлайн через електронний кабінет військовозобов'язаного. Також можна звернутися до ТЦК та центрів надання адміністративних послуг.

Довідка (витяг) про відсутність або наявність судимості не вимагається для взяття на військовий облік чи оновлення військово-облікових документів. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

«Через поширення неточної інформації у соцмережах сервіси МВС наразі перевантажені запитами від громадян. Відповідно час обробки заявок збільшується.

Просимо з розумінням поставитися до можливих затримок у видачі довідок», — зазначили в МВС.

Нагадаємо, з 18 травня на кордоні у чоловіків перевірятимуть військово-облікові документи. 

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла про те, що Кабінет Міністрів продовжив на місяць строки дії чинних відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, наданих військовозобов’язаним згідно з постановою Уряду № 76.

Зазначимо, що 18 травня набуде чинності Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», що передбачає зміни в законодавстві щодо бронювання військовозобов’язаних. Як пояснив заступник Міністра економіки Ігор Фоменко, наразі Уряд працює над розробкою відповідних урядових актів. 

«Водночас, щоб у цей перехідний період запобігти зупинці критично важливих для економіки підприємств, та з метою забезпечення потреб оборони та населення, ми продовжуємо терміни дії відстрочок на місяць. Надалі  підприємства матимуть змогу бронювати працівників вже за оновленими правилами», - зазначив Ігор Фоменко.

Нагадаємо, у Комітеті Верховної Ради з питань нацбезпеки пояснили, чому може бути так, що працівник підприємства заброньований, але при оновленні даних у ТЦК та проходженні ВЛК отримав повістку.

Крім того, у Реєстрі «Оберіг» буде окреме поле про статус вручення людині повістки і буде видно, якщо людина не оновила дані.

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