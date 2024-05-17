Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Уряд ввів обмеження на роботу онлайн-казино в Україні

12:31, 17 травня 2024
Кабмін запровадив обмеження на рекламу азартних ігор з використанням символіки ЗСУ.
Уряд ввів обмеження на роботу онлайн-казино в Україні
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На засіданні Кабміну 17 травня прийнято рішення ввести обмеження на рекламу азартних ігор і торговельних марок, під якими провадиться діяльність з азартних ігор, зокрема з використанням електронних комунікацій та символіки ЗСУ.

«На виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 квітня 2024 року «Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет», уведеного в дію Указом Президента України від 20.04.2024 №234, до набрання чинності Законом України про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою боротьби з ігровою залежністю (лудоманією) та вдосконалення державного регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор та лотерей, але не пізніше закінчення дії правового режиму воєнного стану, встановити порядок обмеження реклами азартних ігор, що здійснюється шляхом обмеження розповсюдження реклами азартних ігор, реклами торговельних марок, інших обʼєктів права інтелектуальної власності, під якими провадиться діяльність з організації та проведення азартних ігор, а також інших позначень, під якими проводяться азартні ігри, зокрема з використанням електронних комунікацій, символіки Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, а також розповсюдження відповідного контекстного матеріалу» - зазначив представник Уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Зокрема установлено, що:

  • реєстрація організаторами азартних ігор в мережі Інтернет кількох клієнтських рахунків для одного гравця заборонена;
  • під час проведення азартних iгop в lнтернеті організатори азартних ігор зобов'язані:
  • запровадити обов'язкові перерви в азартній грі для кожного гравця;
  • після реєстрації гравця в онлайн-системі організатора азартних iгор або до моменту прийняття ставки одержати від гравця інформацію щодо:
  • ліміту коштів, які гравець бажає витрачати на азартну гру протягом певного часу (доби, тижня, місяця), та встановити йому обраний ліміт з можливістю його зміни не частіше одного разу на місяць;
  • максимального часу безперервної участі гравця в азартній грі протягом доби i максимального часу його участі в азартній грі протягом тижня та встановити обраний час участі у грі.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Особовому складу потрібно відпочити, а підрозділ необхідно доукомплектувати – військовослужбовець пояснив, чому відмовляється форсувати Дніпро, але отримав рік дисциплінарного батальйону

Морський піхотинець не погодився з наказом командира на форсування річки Дніпро, оскільки вважав, що після понесених втрат рота не зможе успішно виконати наказ.

Уряд ввів обмеження на роботу онлайн-казино в Україні

Кабмін запровадив обмеження на рекламу азартних ігор з використанням символіки ЗСУ.

Кабмін змінив порядок бронювання працівників підприємств, які надають ІТ-послуги, і визначив Мінцифри відповідальним органом

Працівники підприємств, які надають електронні комунікаційні послуги або послуги доступу до електронних комунікаційних мереж та їх інфраструктури, що визначені Мінцифри критично важливими у сфері цифровізації, підлягають бронюванню незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності.

Верховний Суд висловився про обчислення строку звернення до суду щодо компенсації втрати частини пенсії у зв’язку з порушенням строків її виплати

Отримання листа від ГУ Пенсійного фонду у відповідь на заяву не змінює час, з якого така особа повинна була дізнатись про порушення своїх прав, а свідчить про час, коли особа почала вчиняти активні дії щодо реалізації свого права на отримання компенсації – відповідно з вказаної дати не може розпочинатись відлік строку звернення з позовом до суду.

Верховний Суд підкреслив передчасність постанови про накладення штрафу у разі, якщо резолютивна частина судового рішення є нечіткою за змістом

У разі, якщо резолютивна частина судового рішення є нечіткою і незрозумілою як для осіб, стосовно яких його ухвалено, то рішення виконавця про застосування до боржника заходів впливу у вигляді штрафу у зв’язку з невиконанням ним цього рішення є передчасним – Верховний Суд.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна Плахтій
    Інна Плахтій
    член Вищої ради правосуддя
  • Віталій Галаган
    Віталій Галаган
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олена Губська
    Олена Губська
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді