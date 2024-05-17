Правительство ввело ограничения на работу онлайн-казино в Украине

На заседании Кабмина 17 мая принято решение ввести ограничения на рекламу азартных игр и торговых марок, под которыми ведется деятельность по азартным играм, в том числе с использованием электронных коммуникаций и символики ВСУ.
«Во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 апреля 2024 года «О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет», введенного в действие Указом Президента Украины от 20.04.2024 №234, до вступления в силу Закона Украины о внесении изменений в некоторых законодательных актов Украины с целью борьбы с игровой зависимостью (лудоманией) и совершенствования государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей, но не позднее окончания действия правового режима военного положения, установить порядок ограничения рекламы азартных игр, осуществляемый путем ограничения распространения рекламы азартных игр, рекламы торговых марок, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми осуществляется деятельность по организации и проведению азартных игр, а также других обозначений, под которыми проводятся азартные игры, в частности с использованием электронных коммуникаций, символики Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, созданных в соответствии с законами Украины, а также распространение соответствующего контекстного материала», - отметил представитель Правительства в парламенте Тарас Мельничук.
В частности, установлено, что:
Автор: Наталья Мамченко
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