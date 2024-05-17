Правительство ввело ограничения на работу онлайн-казино в Украине

Кабмин ввел ограничение на рекламу азартных игр с использованием символики ВСУ.

На заседании Кабмина 17 мая принято решение ввести ограничения на рекламу азартных игр и торговых марок, под которыми ведется деятельность по азартным играм, в том числе с использованием электронных коммуникаций и символики ВСУ.

«Во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 апреля 2024 года «О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет», введенного в действие Указом Президента Украины от 20.04.2024 №234, до вступления в силу Закона Украины о внесении изменений в некоторых законодательных актов Украины с целью борьбы с игровой зависимостью (лудоманией) и совершенствования государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей, но не позднее окончания действия правового режима военного положения, установить порядок ограничения рекламы азартных игр, осуществляемый путем ограничения распространения рекламы азартных игр, рекламы торговых марок, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми осуществляется деятельность по организации и проведению азартных игр, а также других обозначений, под которыми проводятся азартные игры, в частности с использованием электронных коммуникаций, символики Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, созданных в соответствии с законами Украины, а также распространение соответствующего контекстного материала», - отметил представитель Правительства в парламенте Тарас Мельничук.

В частности, установлено, что:

регистрация организаторами азартных игр в сети Интернет нескольких клиентских счетов для одного игрока запрещена;

во время проведения азартных игр в Интернете организаторы азартных игр обязаны:

ввести обязательные перерывы в азартной игре для каждого игрока;

после регистрации игрока в онлайн-системе организатора азартных игр или до момента принятия ставки получить от игрока информацию о:

лимите средств, которые игрок желает тратить на азартную игру в течение определенного времени (сутки, недели, месяца) и установить ему выбранный лимит с возможностью его изменения не чаще одного раза в месяц;

максимальное время непрерывного участия игрока в азартной игре в течение суток и максимальное время его участия в азартной игре в течение недели и установить выбранное время участия в игре.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.