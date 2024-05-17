Ивана Гаврилюка назначили первым заместителем министра обороны Украины

Правительство также назначило Александра Балануцу замминистра обороны по вопросам европейской интеграции.

Фото: armyinform.com.ua

В пятницу, 17 мая, Кабинет Министров Украины провел заседание, на котором принял кадровые решения. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Уволены:

– Гаврилюк Иван Юрьевич с должности заместителя Министра обороны Украины

– Акимова Людмила Николаевна с должности заместителя Председателя Национального агентства квалификаций

Назначены:

– Гаврилюк Иван Юрьевич первым заместителем Министра обороны Украины

- Балануца Александр Александрович заместителем Министра обороны Украины по европейской интеграции

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