Ивана Гаврилюка назначили первым заместителем министра обороны Украины

В пятницу, 17 мая, Кабинет Министров Украины провел заседание, на котором принял кадровые решения. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Уволены:
– Гаврилюк Иван Юрьевич с должности заместителя Министра обороны Украины
– Акимова Людмила Николаевна с должности заместителя Председателя Национального агентства квалификаций
Назначены:
– Гаврилюк Иван Юрьевич первым заместителем Министра обороны Украины
- Балануца Александр Александрович заместителем Министра обороны Украины по европейской интеграции
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