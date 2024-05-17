Івана Гаврилюка призначили першим заступником міністра оборони України

Уряд також призначив Олександра Балануцу заступником міністра оборони з питань європейської інтеграції.

Фото: armyinform.com.ua

У п’ятницю, 17 травня, Кабінет Міністрів України провів засідання, на якому ухвалив кадрові рішення. Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Звільнено:

- Гаврилюка Івана Юрійовича з посади заступника Міністра оборони України

- Акімової Людмили Миколаївни з посади заступника Голови Національного агентства кваліфікацій

Призначено:

- Гаврилюка Івана Юрійовича першим заступником Міністра оборони України

- Балануци Олександра Олександровича заступником Міністра оборони України з питань європейської інтеграції.

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