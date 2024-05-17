Практика судів
  1. В Україні

Івана Гаврилюка призначили першим заступником міністра оборони України

12:27, 17 травня 2024
Уряд також призначив Олександра Балануцу заступником міністра оборони з питань європейської інтеграції.
Івана Гаврилюка призначили першим заступником міністра оборони України
Фото: armyinform.com.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У п’ятницю, 17 травня, Кабінет Міністрів України провів засідання, на якому ухвалив кадрові рішення. Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Звільнено:

- Гаврилюка Івана Юрійовича з посади заступника Міністра оборони України

- Акімової Людмили Миколаївни з посади заступника Голови Національного агентства кваліфікацій

Призначено:

- Гаврилюка Івана Юрійовича першим заступником Міністра оборони України

- Балануци Олександра Олександровича заступником Міністра оборони України з питань європейської інтеграції.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Особовому складу потрібно відпочити, а підрозділ необхідно доукомплектувати – військовослужбовець пояснив, чому відмовляється форсувати Дніпро, але отримав рік дисциплінарного батальйону

Морський піхотинець не погодився з наказом командира на форсування річки Дніпро, оскільки вважав, що після понесених втрат рота не зможе успішно виконати наказ.

Уряд ввів обмеження на роботу онлайн-казино в Україні

Кабмін запровадив обмеження на рекламу азартних ігор з використанням символіки ЗСУ.

Кабмін змінив порядок бронювання працівників підприємств, які надають ІТ-послуги, і визначив Мінцифри відповідальним органом

Працівники підприємств, які надають електронні комунікаційні послуги або послуги доступу до електронних комунікаційних мереж та їх інфраструктури, що визначені Мінцифри критично важливими у сфері цифровізації, підлягають бронюванню незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності.

Верховний Суд висловився про обчислення строку звернення до суду щодо компенсації втрати частини пенсії у зв’язку з порушенням строків її виплати

Отримання листа від ГУ Пенсійного фонду у відповідь на заяву не змінює час, з якого така особа повинна була дізнатись про порушення своїх прав, а свідчить про час, коли особа почала вчиняти активні дії щодо реалізації свого права на отримання компенсації – відповідно з вказаної дати не може розпочинатись відлік строку звернення з позовом до суду.

Верховний Суд підкреслив передчасність постанови про накладення штрафу у разі, якщо резолютивна частина судового рішення є нечіткою за змістом

У разі, якщо резолютивна частина судового рішення є нечіткою і незрозумілою як для осіб, стосовно яких його ухвалено, то рішення виконавця про застосування до боржника заходів впливу у вигляді штрафу у зв’язку з невиконанням ним цього рішення є передчасним – Верховний Суд.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна Плахтій
    Інна Плахтій
    член Вищої ради правосуддя
  • Віталій Галаган
    Віталій Галаган
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олена Губська
    Олена Губська
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді