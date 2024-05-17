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Немає з собою військового квитка: які можуть бути наслідки з 18 травня

12:30, 17 травня 2024
Відсутність з собою або відмова пред'явити військово-обліковий документ каратиметься штрафом.
Немає з собою військового квитка: які можуть бути наслідки з 18 травня
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У суботу, 18 травня, в Україні набуває чинності новий закон про мобілізацію. Згідно з новим законом чоловіки повинні носити з собою військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. Які будуть наслідки, якщо цього документа не буде, пише ТСН.

"Відповідальність за відсутність військово-облікового документа. Перша ситуація - відповідно до частини 6 статті 22 Закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію встановлюється обов'язок для всіх громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років мати при собі військово-обліковий документ та пред'являти його за вимогою уповноваженого представника ТЦК або поліцейського. Відсутність з собою або відмова пред'явити військово-обліковий документ буде прямим порушенням вимог частини 6 статті 22 згаданого Закону, що є наслідком притягнення до адмінвідповідальності за частиною 2 статті 210-1 Кодексу про адмінправопорушення - порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вчинене в особливий період. Тобто штраф від 17000 грн до 25500 грн", - сказав адвокат у коментарі виданню. 

Також він описав іншу ситуацію. Якщо повістка вручалася, але чоловік не з’явився до ТЦК, його можуть затримати і доправити до ТЦК. 

"Якщо поліцейський виявить, що громадянину раніше вручалась повістка, але той не з'явився до ТЦК, або встановить інше порушення правил військового обліку, то він матиме право затримати та доправити таку особу до ТЦК, де очільник виносить стосовно цієї особи постанову про притягнення за статтею 210 або 210-1 Кодексу про адмінправопорушення. Ви повинні пам'ятати - поліцейський може тільки виявити порушення, а рішення щодо винесення постанови та накладення штрафу приймає виключно  очільник ТЦК відповідно до вимог частини 2 статті 235 Кодексу про адмінправопорушення", - пояснив адвокат. 

Після 18 травня, якщо у громадянина під час перевірки буде виявлено відсутність військово-облікового документу, у ТЦК виникає формальне право на складання постанови та накладення штрафу у розмірі до 25 500 грн.

Нагадаємо, з 18 травня на кордоні у чоловіків перевірятимуть військово-облікові документи. 

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла про те, що Кабінет Міністрів продовжив на місяць строки дії чинних відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, наданих військовозобов’язаним згідно з постановою Уряду № 76.

Нагадаємо, у Комітеті Верховної Ради з питань нацбезпеки пояснили, чому може бути так, що працівник підприємства заброньований, але при оновленні даних у ТЦК та проходженні ВЛК отримав повістку.

Крім того, у Реєстрі «Оберіг» буде окреме поле про статус вручення людині повістки і буде видно, якщо людина не оновила дані.

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