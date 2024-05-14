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ТЦК зможе викликати громадян, які оновили дані, через електронний кабінет на певний час, аби ті зручно пройшли ВЛК – Федір Веніславський

16:03, 14 травня 2024
Раніше член Комітету з нацбезпеки Олександр Федієнко також зазначав, що якщо громадянин оновить свої дані в електронному кабінеті — верифікує телефон, адресу проживання — він все одно отримає туди повістку на проходження ВЛК.
ТЦК зможе викликати громадян, які оновили дані, через електронний кабінет на певний час, аби ті зручно пройшли ВЛК – Федір Веніславський
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Новий закон про посилення мобілізації 10449, який набуде сили 18 травня, не містить норм про електронні повістки. Разом з тим, як раніше писала «Судово-юридична газета», закон про посилення мобілізації дозволяє ТЦК підписувати повістку електронним цифровим підписом.

Судячи з останніх інтерв’ю членів Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, до Електронного кабінету військовозобов’язаного зможуть надходити певні повідомлення від ТЦК.

«Оновлення персональних даних через електронний кабінет без ВЛК — це буде вже один із кроків, а далі територіальні центри для тих громадян, які матимуть необхідність, обов’язок пройти ВЛК, дистанційно, у звичному режимі надішлють їм повістку або через електронний кабінет викличуть на певний час, коли їм необхідно буде пройти саме військово-лікарську комісію» - зазначив член Комітету ВР з нацбезпеки Федір Веніславський в інтерв’ю NV.

Він додав, що це було передбачено в законі для максимальної зручності і запобігання чергам.

«Громадяни України, які в електронному кабінеті актуалізують всі свої персональні дані, вони виконують вимогу закону про необхідність актуалізації протягом 60 днів. А щодо проходження ВЛК вже ТЦК буде надсилати відповідні повідомлення про те, що необхідно пройти ВЛК.

Тому з червня, за запевненням заступниці міністра оборони, кабінет запрацює в повноцінному режимі. Звичайно, будь-яка новизна потребує адаптації, протягом 30 днів відбудеться тестування, далі запрацює в повноцінному режимі. І буде адаптація з усіма базами даних. І тому, я думаю, що і військово-облікові документи, і про стан здоров’я також потраплять в цей єдиний кабінет військовослужбовця, електронний кабінет військовозобов'язаного чи резервіста» - додав Веніславський.

Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони та розвідки Олександр Федієнко в інтерв'ю «Телеграфу» також зауважив, що «коли громадянин оновить свої дані в електронному кабінеті — верифікує телефон, адресу проживання — він все одно отримає туди повістку на проходження ВЛК».

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», «ловити» ухилянтів на вулиці незабаром буде непотрібно – все відображатиметься в електронному реєстрі, а штрафи зможуть виписати заочно.

Кабмін 10 травня затвердив Порядок ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг». Втім, станом на 16-00 14 травня текст нормативно-правового акту не опубліковано.

Новий Порядок повинен встановити процедури збирання, зберігання, обробки та використання відомостей Реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також визначити порядок перевірки дійсності військово-облікових документів консульськими посадовими особами закордонних дипломатичних установ України, уточнення персональних даних військовозобов’язаних та резервістів.

Також цим документом має бути врегульовано організацію інформаційної взаємодії цього Реєстру «Оберіг» з інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами (у тому числі публічними), базами (банками) даних; визначено порядок електронної ідентифікації в електронних кабінетах, перелік відомостей, що відображаються в них, а також перелік послуг, які надаються призовнику, військовозобов’язаному, резервісту через електронні кабінети.

Нагадаємо, завдяки реєстру «Оберіг» можна автоматично провести верифікацію людей без участі самих військовозобов'язаних. Зокрема, буде видно, що певна людина не оновлювала даних.

Також за допомогою реєстру військовозобов’язаних, призовників і резервістів «Оберіг» формуватиметься електронний військово-обліковий документ, який буде в застосунку для військовозобов’язаних і матиме таку ж юридичну силу, як паперовий.

У Міністерстві оборони вже доробили функціональність в «Оберезі» щодо того, чи вручена була повістка людині, чи ні, і коли була вручена.

Автор: Наталя Мамченко

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