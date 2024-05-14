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Чи оподатковується благодійна допомога профспілки, що не передбачена умовами Статуту профспілки: роз’яснення

19:51, 14 травня 2024
Податківці пояснюють, що якщо виплата благодійної допомоги не передбачена умовами Статуту профспілкової організації або виплата допомоги здійснюється членам сімей загиблих працівників, то з метою оподаткування таку допомогу слід розглядати як нецільову благодійну допомогу.
Чи оподатковується благодійна допомога профспілки, що не передбачена умовами Статуту профспілки: роз’яснення
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Податкова служба у Луганській області розповідає, чи оподатковується благодійна допомога профспілки, що не передбачена умовами Статуту профспілки.

Зазначається, що якщо виплата благодійної допомоги (профспілкової виплати) не передбачена умовами Статуту профспілкової організації або виплата допомоги здійснюється членам сімей (які не є членами профспілкової організації товариства) загиблих працівників, то з метою оподаткування таку допомогу слід розглядати як нецільову благодійну допомогу з відповідним оподаткуванням.

Діяльність професійних спілок, їх організацій та об’єднань в Україні регулюється Законом №1045-XIV «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

Відповідно до ст. 14 Закону №1045 профспілки діють відповідно до законодавства та своїх статутів. При цьому статут (положення) профспілки повинен містити, зокрема, джерела надходження (формування) коштів профспілок, їх об’єднань, та напрями використання таких коштів.

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV ПКУ, відповідно до пп. 163.1.1 якого об’єктом оподаткування резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід.

Статтею 165 ПКУ визначено доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, зокрема: сума виплат чи відшкодувань (крім заробітної плати чи інших виплат та відшкодувань за цивільно-правовими договорами), що здійснюються з урахуванням п. 170.7 ПКУ іншими неприбутковими організаціями (крім кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ) та благодійними фондами України, статус яких визначається відповідно до закону, на користь отримувачів таких виплат, крім будь-яких виплат або відшкодувань членам керівних органів таких організацій або фондів та пов’язаним з ними фізичним особам. (пп. «в» пп. 165.1.4 ПКУ).

Відповідно до пп. 170.7.3 ПКУ не включається до оподатковуваного доходу сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, що надається резидентами – юридичними або фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим пп. 169.4.1 ПКУ встановленого на 1 січня такого року (у 2024 році у розмірі, що не перевищує 4240,00 гривень).

При цьому положення пп. 170.7.3 ПКУ не поширюються на профспілкові виплати своїм членам, умови звільнення яких від оподаткування передбачені пп. 165.1.47 ПКУ.

Водночас перелік доходів, що включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, визначено п. 164.2 ПКУ. Зокрема, до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються інші доходи, крім зазначених у ст. 165 ПКУ (пп. 164.2.20 ПКУ).

Відповідно до п. 167.1 ПКУ ставка податку на доходи фізичних осіб становить 18 відсотків бази оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) платнику податку (крім випадків, визначених у п. 167.2 – 167.5 ПКУ).

Крім того, об’єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені ст. 163 ПКУ (пп. 1.2 п. 16-1 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ).

Ставка військового збору становить 1,5 відсотка об’єкта оподаткування, визначеного пп. 1.2 п. 16-1 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ (пп. 1.3 п. 16-1 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ).

Нарахування, утримання та сплата (перерахування) податку на доходи фізичних осіб і військового збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому ст. 168 та пп. 1.4 п. 16-1 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ.

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